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Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:09+0300
2024-11-29T16:09+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка. "По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли. "С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он. В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
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Банк России, Газ
16:09 29.11.2024
 
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ

ЦБ: санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка.
"По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли.
"С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он.
В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
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