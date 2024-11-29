https://1prime.ru/20241129/sanktsii-853206563.html

Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ

Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ

Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:09+0300

2024-11-29T16:09+0300

2024-11-29T16:09+0300

банк россии

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка. "По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли. "С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он. В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

https://1prime.ru/20241128/vengriya-853178288.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ