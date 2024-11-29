https://1prime.ru/20241129/sanktsii-853206563.html
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:09+0300
2024-11-29T16:09+0300
2024-11-29T16:09+0300
банк россии
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка. "По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли. "С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он. В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://1prime.ru/20241128/vengriya-853178288.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
ЦБ: санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка.
"По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли.
"С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он.
В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа