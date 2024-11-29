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ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ вырастут до 50 триллионов рублей
ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ вырастут до 50 триллионов рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ вырастут до 50 триллионов рублей
Рынок сбережений физических лиц в России в ноябре вырастет более чем на 2%, а по итогам января-ноября - на 21%, до 50 триллионов рублей, сообщила пресс-служба... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:12+0300
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2024-11-29T09:12+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рынок сбережений физических лиц в России в ноябре вырастет более чем на 2%, а по итогам января-ноября - на 21%, до 50 триллионов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. "По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 триллионов рублей… По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 триллион рублей)", - сообщил банк. Также банк ожидает, что по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. Схожий прогноз банк давал в октябре. ВТБ подчеркивает, что традиционно растет быстрее рынка – банк за одиннадцать месяцев текущего года нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 триллиона рублей. "В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца. Общий портфель пассивов ВТБ в ноябре вырастет примерно на 330 миллиардов рублей и дойдет до отметки 9,6 триллиона рублей. Рублевый портфель пассивов увеличится на 320 миллиардов в ноябре и достигнет 8,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
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втб, сбережения, банки, россия
Экономика, ВТБ, сбережения, Банки, РОССИЯ
ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ вырастут до 50 триллионов рублей
ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ за 11 месяцев вырастут на 21%, до 50 трлн рублей
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рынок сбережений физических лиц в России в ноябре вырастет более чем на 2%, а по итогам января-ноября - на 21%, до 50 триллионов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.
"По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 триллионов рублей… По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 триллион рублей)", - сообщил банк.
Также банк ожидает, что по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. Схожий прогноз банк давал в октябре.
ВТБ подчеркивает, что традиционно растет быстрее рынка – банк за одиннадцать месяцев текущего года нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 триллиона рублей.
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"В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца. Общий портфель пассивов ВТБ в ноябре вырастет примерно на 330 миллиардов рублей и дойдет до отметки 9,6 триллиона рублей. Рублевый портфель пассивов увеличится на 320 миллиардов в ноябре и достигнет 8,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении.