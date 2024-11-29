https://1prime.ru/20241129/selectel--853212131.html
Selectel увеличил объем размещения облигаций
Selectel увеличил объем размещения облигаций - 29.11.2024, ПРАЙМ
Selectel увеличил объем размещения облигаций
Российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг центров обработки данных Selectel увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 4... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T18:32+0300
2024-11-29T18:32+0300
2024-11-29T18:32+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг центров обработки данных Selectel увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 4 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации, предварительно ориентируя на объем размещения в 3 миллиарда рублей. "Общий спрос инвесторов составил 4,8 миллиарда рублей. На частных инвесторов пришлось более половины первоначального объема, что в совокупности со спросом институциональных инвесторов позволило увеличить объем с 3 до 4 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов. Компания предложила инвесторам облигации с погашением через два с половиной года и ежемесячной выплатой купонов для целей финансирования инвестиционной программы. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 декабря.
https://1prime.ru/20241129/aktsii-853185776.html
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биржевые торги, российский рынок акций, рынки
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, Рынки
Selectel увеличил объем размещения облигаций
Selectel увеличил объем размещения облигаций до четырех миллиардов рублей
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг центров обработки данных Selectel увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 4 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации, предварительно ориентируя на объем размещения в 3 миллиарда рублей.
"Общий спрос инвесторов составил 4,8 миллиарда рублей. На частных инвесторов пришлось более половины первоначального объема, что в совокупности со спросом институциональных инвесторов позволило увеличить объем с 3 до 4 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов.
Компания предложила инвесторам облигации с погашением через два с половиной года и ежемесячной выплатой купонов для целей финансирования инвестиционной программы. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 декабря.
Названы акции, которые войдут в базу расчетов индексов Мосбиржи в декабре