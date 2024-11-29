https://1prime.ru/20241129/selectel--853212131.html

Selectel увеличил объем размещения облигаций

Selectel увеличил объем размещения облигаций - 29.11.2024, ПРАЙМ

Selectel увеличил объем размещения облигаций

Российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг центров обработки данных Selectel увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 4... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:32+0300

2024-11-29T18:32+0300

2024-11-29T18:32+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский провайдер облачной инфраструктуры и услуг центров обработки данных Selectel увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 4 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации, предварительно ориентируя на объем размещения в 3 миллиарда рублей. "Общий спрос инвесторов составил 4,8 миллиарда рублей. На частных инвесторов пришлось более половины первоначального объема, что в совокупности со спросом институциональных инвесторов позволило увеличить объем с 3 до 4 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов. Компания предложила инвесторам облигации с погашением через два с половиной года и ежемесячной выплатой купонов для целей финансирования инвестиционной программы. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 декабря.

https://1prime.ru/20241129/aktsii-853185776.html

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биржевые торги, российский рынок акций, рынки