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Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины
Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ
Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом сообщил... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:52+0300
2024-11-29T15:53+0300
политика
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
поддержка украины
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БЕРЛИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Шольц в пятницу провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. По словам Хебештрайта, Зеленский поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, в частности, за укрепление противовоздушной обороны Украины, а Шольц "подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной" и заверил, что она продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами. Пресс-секретарь добавил, что стороны договорились продолжать диалог, в том числе о возможных путях достижения мира на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский, поддержка украины
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, поддержка Украины
15:52 29.11.2024 (обновлено: 15:53 29.11.2024)
 
Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины

Кабмин ФРГ: Шольц заверил Зеленского, что Берлин продолжит военную помощь Киеву

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Шольц в пятницу провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине.
По словам Хебештрайта, Зеленский поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, в частности, за укрепление противовоздушной обороны Украины, а Шольц "подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной" и заверил, что она продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами.
Пресс-секретарь добавил, что стороны договорились продолжать диалог, в том числе о возможных путях достижения мира на Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Альтернатива для Германии" призвала к выходу страны из Евросоюза
13:22
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф ШольцВладимир Зеленскийподдержка Украины
 
 
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