https://1prime.ru/20241129/sholts-853205878.html

Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины

Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ

Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом сообщил... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:52+0300

2024-11-29T15:52+0300

2024-11-29T15:53+0300

политика

германия

украина

олаф шольц

владимир зеленский

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/86/841938607_0:0:4805:2703_1920x0_80_0_0_3dd49128cb929afb02f76645a7637e54.jpg

БЕРЛИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Шольц в пятницу провел телефонный разговор с Зеленским и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. По словам Хебештрайта, Зеленский поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, в частности, за укрепление противовоздушной обороны Украины, а Шольц "подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность Германии с Украиной" и заверил, что она продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами. Пресс-секретарь добавил, что стороны договорились продолжать диалог, в том числе о возможных путях достижения мира на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241129/es-853195925.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский, поддержка украины