Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241129/skhema-853190061.html
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp - 29.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp
ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества с применением схемы с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp, при которой... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:06+0300
2024-11-29T11:07+0300
мошенничество
whatsapp
https://cdnn.1prime.ru/img/83361/13/833611300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05a21c26043c18710ef530d0e5ddc87e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества с применением схемы с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp, при которой пользователь теряет контроль над своим телефоном, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа - вирус SpyMax через мессенджер WhatsApp. Злоумышленники под разными предлогами агитируют установить его, после чего пользователь теряет контроль над своим телефоном и свои деньги. За последний месяц эта схема стала самой популярной", - говорится в сообщении. В банке рассказали, что мошенники представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций, включая Мосэнергосбыт, поликлиники, ЖКХ или других госсервисов. Под видом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи они звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в WhatsApp для видеозвонка. Далее собеседника просят включить демонстрацию экрана якобы для решения технической проблемы и отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис, но на деле это вредоносный вирус SpyMax, через который мошенники получают полный контроль над устройством и доступ к личным данным собеседника на телефоне. Экран смартфона блокируется, а пользователи могут видеть надпись "перезагрузка" или черный экран. "Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно – в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений. …Единственный и самый надежный совет – не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это – фишинговый и очень опасный контент", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. Банк напоминает, что ни одна официальная организация не запрашивает демонстрацию экрана, установку приложений через мессенджеры или передачу паролей от личных кабинетов банков. При любых сомнительных звонках необходимо перезвонить обратно в звонившую организацию. ВТБ в сентябре сообщал, что фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: тогда на нее приходился каждый десятый звонок в мессенджерах.
https://1prime.ru/20241129/moshenniki-853189552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83361/13/833611300_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3161bf92f94c78184c3263ace913da89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
whatsapp
Мошенничество, WhatsApp
11:06 29.11.2024 (обновлено: 11:07 29.11.2024)
 
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp

ВТБ предупредил о мошенничестве с установкой вируса на смартфоны через WhatsApp

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества с применением схемы с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp, при которой пользователь теряет контроль над своим телефоном, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа - вирус SpyMax через мессенджер WhatsApp. Злоумышленники под разными предлогами агитируют установить его, после чего пользователь теряет контроль над своим телефоном и свои деньги. За последний месяц эта схема стала самой популярной", - говорится в сообщении.
В банке рассказали, что мошенники представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций, включая Мосэнергосбыт, поликлиники, ЖКХ или других госсервисов. Под видом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи они звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в WhatsApp для видеозвонка. Далее собеседника просят включить демонстрацию экрана якобы для решения технической проблемы и отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис, но на деле это вредоносный вирус SpyMax, через который мошенники получают полный контроль над устройством и доступ к личным данным собеседника на телефоне. Экран смартфона блокируется, а пользователи могут видеть надпись "перезагрузка" или черный экран.
"Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно – в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений. …Единственный и самый надежный совет – не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это – фишинговый и очень опасный контент", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Московская пенсионерка "выплатила" аферистам почти 90 миллионов рублей
10:51
Банк напоминает, что ни одна официальная организация не запрашивает демонстрацию экрана, установку приложений через мессенджеры или передачу паролей от личных кабинетов банков. При любых сомнительных звонках необходимо перезвонить обратно в звонившую организацию.
ВТБ в сентябре сообщал, что фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: тогда на нее приходился каждый десятый звонок в мессенджерах.
 
МошенничествоWhatsApp
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала