https://1prime.ru/20241129/skhema-853190061.html
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp - 29.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp
ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества с применением схемы с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp, при которой... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:06+0300
2024-11-29T11:06+0300
2024-11-29T11:07+0300
мошенничество
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества с применением схемы с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp, при которой пользователь теряет контроль над своим телефоном, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа - вирус SpyMax через мессенджер WhatsApp. Злоумышленники под разными предлогами агитируют установить его, после чего пользователь теряет контроль над своим телефоном и свои деньги. За последний месяц эта схема стала самой популярной", - говорится в сообщении. В банке рассказали, что мошенники представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций, включая Мосэнергосбыт, поликлиники, ЖКХ или других госсервисов. Под видом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи они звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в WhatsApp для видеозвонка. Далее собеседника просят включить демонстрацию экрана якобы для решения технической проблемы и отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис, но на деле это вредоносный вирус SpyMax, через который мошенники получают полный контроль над устройством и доступ к личным данным собеседника на телефоне. Экран смартфона блокируется, а пользователи могут видеть надпись "перезагрузка" или черный экран. "Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно – в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений. …Единственный и самый надежный совет – не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это – фишинговый и очень опасный контент", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. Банк напоминает, что ни одна официальная организация не запрашивает демонстрацию экрана, установку приложений через мессенджеры или передачу паролей от личных кабинетов банков. При любых сомнительных звонках необходимо перезвонить обратно в звонившую организацию. ВТБ в сентябре сообщал, что фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: тогда на нее приходился каждый десятый звонок в мессенджерах.
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whatsapp
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с WhatsApp
ВТБ предупредил о мошенничестве с установкой вируса на смартфоны через WhatsApp
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества с применением схемы с установкой программ удаленного доступа на смартфоны через мессенджер WhatsApp, при которой пользователь теряет контроль над своим телефоном, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа - вирус SpyMax через мессенджер WhatsApp. Злоумышленники под разными предлогами агитируют установить его, после чего пользователь теряет контроль над своим телефоном и свои деньги. За последний месяц эта схема стала самой популярной", - говорится в сообщении.
В банке рассказали, что мошенники представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций, включая Мосэнергосбыт, поликлиники, ЖКХ или других госсервисов. Под видом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи они звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в WhatsApp для видеозвонка. Далее собеседника просят включить демонстрацию экрана якобы для решения технической проблемы и отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис, но на деле это вредоносный вирус SpyMax, через который мошенники получают полный контроль над устройством и доступ к личным данным собеседника на телефоне. Экран смартфона блокируется, а пользователи могут видеть надпись "перезагрузка" или черный экран.
"Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно – в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений. …Единственный и самый надежный совет – не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это – фишинговый и очень опасный контент", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
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Банк напоминает, что ни одна официальная организация не запрашивает демонстрацию экрана, установку приложений через мессенджеры или передачу паролей от личных кабинетов банков. При любых сомнительных звонках необходимо перезвонить обратно в звонившую организацию.
ВТБ в сентябре сообщал, что фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: тогда на нее приходился каждый десятый звонок в мессенджерах.