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Курс рубля к таджикскому сомони достиг десятилетнего минимума

Курс рубля к таджикскому сомони достиг десятилетнего минимума - 29.11.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к таджикскому сомони достиг десятилетнего минимума

Снижение курса рубля в России повлекло резкое падение его курса к сомони и в Таджикистане: официальный курс российского рубля, устанавливаемый Нацбанком, за... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:50+0300

2024-11-29T14:50+0300

2024-11-29T14:50+0300

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ДУШАНБЕ, 29 ноя - ПРАЙМ, Лидия Исамова. Снижение курса рубля в России повлекло резкое падение его курса к сомони и в Таджикистане: официальный курс российского рубля, устанавливаемый Нацбанком, за минувшие сутки снизился на 4,7% и составляет в пятницу 0,098 сомони. На столь низком уровне курс рубля к сомони в последний раз находился в конце декабря 2014 года. Всего же с начала ноября российская валюта обесценилась по отношению к сомони на 11,97%, а с начала года – на 20,87%. Снижение курса рубля к сомони всегда негативно влияет на доходы семей таджикских трудовых мигрантов, которые в основном получают денежные переводы в рублях. С 2016 года, согласно инструкции Нацбанка Таджикистана, денежные переводы физических лиц выдаются в республике только в национальной валюте. Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу составляют: по юаню - 14,67 рубля, по доллару - 109,58 рубля, по евро - 116,14 рубля, а еще в среду они составляли 14,44, 105,06 и 110,49 рубля соответственно. В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ для снижения волатильности принял решение о приостановке до конца года покупок валюты в рамках бюджетного правила. Президент России Владимир Путин накануне на пресс-конференции в Астане заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет. Он отметил, что колебания курса рубля определяются многими факторами, в том числе связаны с платежами в бюджет и с ценами на нефть.

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россия, таджикистан, рубль, курсы валют