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"Трамп решит сам". В США озвучили плохие новости для Украины
"Трамп решит сам". В США озвучили плохие новости для Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Трамп решит сам". В США озвучили плохие новости для Украины
Избранный американский президент Дональд Трамп сам решит, на что пойдут более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для помощи Украине, сообщает... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:17+0300
2024-11-29T17:17+0300
2024-11-29T17:17+0300
политика
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Избранный американский президент Дональд Трамп сам решит, на что пойдут более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для помощи Украине, сообщает издание The Times."Насколько известно, Пентагон исчерпал лимиты вооружений, которые он может передавать Украине ежемесячно без ущерба для боеспособности собственных вооруженных сил. Есть также логистические проблемы с доставкой оружия украинским войскам", – следует из опубликованной статьи.При этом, добавили авторы статьи, шанс выделения дополнительных средств на миграционную проблему или любую другую повестку внутренней политики гораздо выше, чем вероятность дальнейшей поддержки киевского режима. Автор также заключил, что это не станет удивлением.
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дональд трамп, сша, пентагон
Политика, Дональд Трамп, США, Пентагон
"Трамп решит сам". В США озвучили плохие новости для Украины
The Times: Трамп может использовать деньги для Украины в других целях