Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Национальный банк Казахстана повысил учетную ставку - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/stavka-853185237.html
Национальный банк Казахстана повысил учетную ставку
Национальный банк Казахстана повысил учетную ставку - 29.11.2024, ПРАЙМ
Национальный банк Казахстана повысил учетную ставку
Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 15,25% с 14,25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:29+0300
2024-11-29T08:29+0300
экономика
нацбанк казахстана
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/25/829742537_0:135:2627:1613_1920x0_80_0_0_056f48ecfb4d64ea7eb84b5ba42c1cae.jpg
АСТАНА, 29 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 15,25% с 14,25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором плюс минус 1 процентный пункт. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центробанка республики. Сообщается, что годовая инфляция в Казахстане в октябре выросла до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. По данным Нацбанка республики, ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону ее повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. Нацбанк республики 20 ноября утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Регулятор сообщил, что в предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. В четверг национальный банк Казахстана сообщил, что на фоне ослабления тенге проводит валютные интервенции, призванные сгладить колебания курса и обеспечить предложение иностранной валюты на рынке. Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США. В Нацбанке отметили, что негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Так, из-за изменения ряда внешних факторов, таких как глобальное укрепление доллара, колебания цен на сырьевые товары и обострение геополитической ситуации, наблюдается ослабление валют развивающихся рынков. Кроме того, добавил регулятор, сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. По информации Нацбанка, на внутреннем валютном рынке Казахстана наблюдался рост спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения, в том числе из-за преодоления обменным курсом психологического уровня в 500 тенге за доллар.
https://1prime.ru/20241129/ekspert-853181504.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/25/829742537_148:0:2479:1748_1920x0_80_0_0_9bb07df8864fba13351689ad31a35878.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нацбанк казахстана, ставка
Экономика, Нацбанк Казахстана, ставка
08:29 29.11.2024
 
Национальный банк Казахстана повысил учетную ставку

Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку до 15,25% с 14,25 %

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 29 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 15,25% с 14,25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором плюс минус 1 процентный пункт. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центробанка республики.
Сообщается, что годовая инфляция в Казахстане в октябре выросла до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. По данным Нацбанка республики, ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону ее повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%.
Нацбанк республики 20 ноября утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Регулятор сообщил, что в предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Новый пакет санкций ЕС может коснуться промышленного блока, заявил эксперт
08:05
В четверг национальный банк Казахстана сообщил, что на фоне ослабления тенге проводит валютные интервенции, призванные сгладить колебания курса и обеспечить предложение иностранной валюты на рынке. Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США.
В Нацбанке отметили, что негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Так, из-за изменения ряда внешних факторов, таких как глобальное укрепление доллара, колебания цен на сырьевые товары и обострение геополитической ситуации, наблюдается ослабление валют развивающихся рынков. Кроме того, добавил регулятор, сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. По информации Нацбанка, на внутреннем валютном рынке Казахстана наблюдался рост спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения, в том числе из-за преодоления обменным курсом психологического уровня в 500 тенге за доллар.
 
ЭкономикаНацбанк Казахстанаставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала