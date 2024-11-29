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Исследование: россияне отказались от одного стереотипа о вещах из Китая

Исследование: россияне отказались от одного стереотипа о вещах из Китая - 29.11.2024, ПРАЙМ

Исследование: россияне отказались от одного стереотипа о вещах из Китая

Самыми распространенными стереотипами о вещах, произведенных в Китае, россияне считают мнения о плохом качестве товаров, подделках известных брендов и дешевых... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:07+0300

2024-11-29T09:07+0300

2024-11-29T09:07+0300

китай

россия

товары

исследование

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Самыми распространенными стереотипами о вещах, произведенных в Китае, россияне считают мнения о плохом качестве товаров, подделках известных брендов и дешевых материалах - однако большинство не верит предубеждениям и около 70% целенаправленно покупают товары из Поднебесной, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В стереотипы о товарах из Китая сейчас верит меньшинство россиян, при этом более 70%, напротив, целенаправленно покупают вещи, произведенные в этой стране. … Зумеры (18-25 лет) предполагают, что в их поколении наиболее распространен стереотип, что в Китае производят только копии и подделки брендов. Миллениалы (26-40 лет) считают, что среди их сверстников популярно мнение, что низкая цена китайских товаров связана с их плохим качеством. А представители поколения Х (41-55 лет) и бумеров (55+ лет) думают, что наиболее "знаменитые" предубеждения о Китае среди их ровесников - это низкое качество, дешевые материалы и быстрая поломка", - говорится в исследовании. Причем даже 65% из тех людей, у которых есть предубеждения насчет китайских вещей, считают, что качество этих товаров в последние годы стало лучше. По мнению россиян, самые качественные товары из Китая - это техника и электроника, одежда и обувь, предметы для дома. Некоторые респонденты в возрасте от 28 до 43 лет выделяют также качество автомобилей. "Спрос на китайские товары спровоцировал увеличение предложений от продавцов. Например, на "Яндекс Маркете" китайские бренды в электронике показывают рост на 77% год к году, их доля увеличилась на 3 процентных пункта, до 21% от суммарного оборота. Самое весомое усиление китайских брендов произошло в категориях: мониторы (рост на 10 процентных пунктов), проекторы (рост на 7 процентных пунктов) и планшеты (рост на 6 процентных пунктов). В целом количество продавцов, реализующих на маркетплейсе различные китайские товары, выросло за год в 17 раз и продолжает увеличиваться", - посчитали аналитики маркетплейса на основе данных платформы. Улучшение отношения к китайским товарам россияне связывают с фактом сотрудничества Китая с известными мировыми брендами, увеличением инвестиций страны в технологии, а также с внедрением систем для управления качеством товаров.

https://1prime.ru/20241129/dollar-853185549.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, товары, исследование