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СМИ: "Транснефть" запросила повышение тарифа на прокачку нефти
СМИ: "Транснефть" запросила повышение тарифа на прокачку нефти - 29.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Транснефть" запросила повышение тарифа на прокачку нефти
"Транснефть" просит в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:29+0300
2024-11-29T16:29+0300
2024-11-29T16:29+0300
энергетика
транснефть
индексация
тариф
прокачка нефти
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" просит в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции, пишет газета РБК со ссылкой на письмо вице-премьеру Александру Новаку. "Транснефть" предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% - без этого монополию ожидает дефицит денежных средств в 2027 году на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличение нехватки ликвидности до 582 миллиардов рублей к концу 2029 года", - пишет газета. "В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО "Транснефть" от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать", - сказано в письме "Транснефти", на которое ссылается РБК. РИА Новости направили запрос в пресс-службы "Транснефти", Федеральной антимонопольной службы (ФАС), аппарат Новака. В России в 2025 году предусмотрена корректировка налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности". В "Транснефти" тогда заявили, что ожидают вынужденного ощутимого сокращения инвестиционной программы, и предложила учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. ФАС России, ответственная за тарифное регулирование, заявила, что не ведет работу по изменению подхода к тарифам "Транснефти". Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет, до 2030 года, исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". Федеральная антимонопольная служба России в октябре предложила проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2025 году на 5,8%. В 2024 году они выросли на 7,2%.
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транснефть, индексация, тариф, прокачка нефти
Энергетика, Транснефть, индексация, тариф, прокачка нефти
СМИ: "Транснефть" запросила повышение тарифа на прокачку нефти
РБК: "Транснефть" просит в 2025 г дополнительно проиндексировать тариф на прокачку нефти
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" просит в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции, пишет газета РБК со ссылкой на письмо вице-премьеру Александру Новаку.
"Транснефть" предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% - без этого монополию ожидает дефицит денежных средств в 2027 году на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличение нехватки ликвидности до 582 миллиардов рублей к концу 2029 года", - пишет газета.
"В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО "Транснефть" от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать", - сказано в письме "Транснефти", на которое ссылается РБК.
РИА Новости направили запрос в пресс-службы "Транснефти", Федеральной антимонопольной службы (ФАС), аппарат Новака.
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В России в 2025 году предусмотрена корректировка налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности".
В "Транснефти" тогда заявили, что ожидают вынужденного ощутимого сокращения инвестиционной программы, и предложила учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. ФАС России, ответственная за тарифное регулирование, заявила, что не ведет работу по изменению подхода к тарифам "Транснефти".
Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет, до 2030 года, исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". Федеральная антимонопольная служба России в октябре предложила проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2025 году на 5,8%. В 2024 году они выросли на 7,2%.