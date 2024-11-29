Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241129/torgi-853207663.html
В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности
В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности
При возможном запуске торгов на биржах в выходные и праздничные дни важно обеспечить стабильность и защиту инвесторов от волатильности, заявил заместитель... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:33+0300
2024-11-29T16:33+0300
банк россии
волатильность
биржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. При возможном запуске торгов на биржах в выходные и праздничные дни важно обеспечить стабильность и защиту инвесторов от волатильности, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Московская биржа и "СПБ биржа" ранее заявляли о планах запуска торгов в выходные дни. "Мы действительно обсуждали это с различными площадками. Здесь важно обеспечить соответствующую стабильность и защиту от волатильности для инвесторов в работе в этой сессии, чтобы это время не учитывалось как основное и не получалось, что клиенты, которые в это время не выходят на биржу, не получали закрытие позиций", - сказал Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности", отвечая на соответствующий вопрос. "Это дает определенные вызовы, которые необходимо урегулировать, прежде чем подобные эксперименты проводить и запускать. Мы находимся в диалоге с ними. Я думаю, что в ближайшее время мы окончательно придем к выводу, может ли это работать, и если может, то в каком виде", - добавил он. "На фоне предоставления рядом брокеров возможности клиентам осуществлять сделки в выходные и праздничные дни обсуждается вопрос расширения времени проведения торгов на биржах. Однако это может привести к изменению ликвидности в разные временные периоды и возникновению волатильности, что может иметь негативные последствия для инвесторов. Банк России обсуждает с рынком возможные сценарии расширения торговых сессий, оценивает возможные риски, чтобы принять взвешенное решение", - отметил ЦБ РФ в "Обзоре финансовой стабильности" за второй и третий кварталы 2024 года.
https://1prime.ru/20241129/sanktsii-853206563.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
волатильность, биржа, торги
Банк России, волатильность, биржа, Торги
16:33 29.11.2024
 
В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности

ЦБ: торги на биржах в выходные дни должны быть обеспечены защитой от волатильности

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. При возможном запуске торгов на биржах в выходные и праздничные дни важно обеспечить стабильность и защиту инвесторов от волатильности, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
Московская биржа и "СПБ биржа" ранее заявляли о планах запуска торгов в выходные дни.
"Мы действительно обсуждали это с различными площадками. Здесь важно обеспечить соответствующую стабильность и защиту от волатильности для инвесторов в работе в этой сессии, чтобы это время не учитывалось как основное и не получалось, что клиенты, которые в это время не выходят на биржу, не получали закрытие позиций", - сказал Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности", отвечая на соответствующий вопрос.
"Это дает определенные вызовы, которые необходимо урегулировать, прежде чем подобные эксперименты проводить и запускать. Мы находимся в диалоге с ними. Я думаю, что в ближайшее время мы окончательно придем к выводу, может ли это работать, и если может, то в каком виде", - добавил он.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
16:09
"На фоне предоставления рядом брокеров возможности клиентам осуществлять сделки в выходные и праздничные дни обсуждается вопрос расширения времени проведения торгов на биржах. Однако это может привести к изменению ликвидности в разные временные периоды и возникновению волатильности, что может иметь негативные последствия для инвесторов. Банк России обсуждает с рынком возможные сценарии расширения торговых сессий, оценивает возможные риски, чтобы принять взвешенное решение", - отметил ЦБ РФ в "Обзоре финансовой стабильности" за второй и третий кварталы 2024 года.
 
Банк РоссииволатильностьбиржаТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала