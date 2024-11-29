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В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности

В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности - 29.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ призвали защитить торги на биржах в выходные дни от волатильности

При возможном запуске торгов на биржах в выходные и праздничные дни важно обеспечить стабильность и защиту инвесторов от волатильности, заявил заместитель... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:33+0300

2024-11-29T16:33+0300

2024-11-29T16:33+0300

банк россии

волатильность

биржа

торги

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. При возможном запуске торгов на биржах в выходные и праздничные дни важно обеспечить стабильность и защиту инвесторов от волатильности, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Московская биржа и "СПБ биржа" ранее заявляли о планах запуска торгов в выходные дни. "Мы действительно обсуждали это с различными площадками. Здесь важно обеспечить соответствующую стабильность и защиту от волатильности для инвесторов в работе в этой сессии, чтобы это время не учитывалось как основное и не получалось, что клиенты, которые в это время не выходят на биржу, не получали закрытие позиций", - сказал Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности", отвечая на соответствующий вопрос. "Это дает определенные вызовы, которые необходимо урегулировать, прежде чем подобные эксперименты проводить и запускать. Мы находимся в диалоге с ними. Я думаю, что в ближайшее время мы окончательно придем к выводу, может ли это работать, и если может, то в каком виде", - добавил он. "На фоне предоставления рядом брокеров возможности клиентам осуществлять сделки в выходные и праздничные дни обсуждается вопрос расширения времени проведения торгов на биржах. Однако это может привести к изменению ликвидности в разные временные периоды и возникновению волатильности, что может иметь негативные последствия для инвесторов. Банк России обсуждает с рынком возможные сценарии расширения торговых сессий, оценивает возможные риски, чтобы принять взвешенное решение", - отметил ЦБ РФ в "Обзоре финансовой стабильности" за второй и третий кварталы 2024 года.

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волатильность, биржа, торги