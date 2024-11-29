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Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД
Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД - 29.11.2024, ПРАЙМ
Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД
Товарооборот России и Армении вышел на беспрецедентный уровень в 14-16 миллиардов долларов США в год, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:11+0300
2024-11-29T15:15+0300
экономика
россия
армения
товарооборот
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении вышел на беспрецедентный уровень в 14-16 миллиардов долларов США в год, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Активно развивается торгово-экономическое взаимодействие (Москвы и Еревана - ред.). Товарооборот вышел на беспрецедентный уровень. Речь идёт о цифрах в 14-16 миллиардов долларов США", - заявил Галузин, выступая на II Общественном форуме "Россия-Армения".
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россия, армения, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, товарооборот
15:11 29.11.2024 (обновлено: 15:15 29.11.2024)
 
Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД

Галузин: товарооборот России и Армении вышел на беспрецедентный уровень

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© flickr.com / Alexanyan
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении вышел на беспрецедентный уровень в 14-16 миллиардов долларов США в год, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Активно развивается торгово-экономическое взаимодействие (Москвы и Еревана - ред.). Товарооборот вышел на беспрецедентный уровень. Речь идёт о цифрах в 14-16 миллиардов долларов США", - заявил Галузин, выступая на II Общественном форуме "Россия-Армения".
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ЭкономикаРОССИЯАРМЕНИЯтоварооборот
 
 
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