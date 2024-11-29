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Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД

Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД - 29.11.2024, ПРАЙМ

Товарооборот РФ и Армении вышел на беспрецедентный уровень, заявили в МИД

Товарооборот России и Армении вышел на беспрецедентный уровень в 14-16 миллиардов долларов США в год, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:11+0300

2024-11-29T15:11+0300

2024-11-29T15:15+0300

экономика

россия

армения

товарооборот

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении вышел на беспрецедентный уровень в 14-16 миллиардов долларов США в год, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Активно развивается торгово-экономическое взаимодействие (Москвы и Еревана - ред.). Товарооборот вышел на беспрецедентный уровень. Речь идёт о цифрах в 14-16 миллиардов долларов США", - заявил Галузин, выступая на II Общественном форуме "Россия-Армения".

https://1prime.ru/20241127/demokratizatsiya-853116714.html

армения

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россия, армения, товарооборот