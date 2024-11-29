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"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО
"Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:42+0300
2024-11-29T15:42+0300
2024-11-29T15:42+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На основании указа президента РФ от 27.11.2023 номер 903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сообщили в "Транснефти". Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2024 года снизилась на 8,3%, до 172,058 миллиарда рублей. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.
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россия, транснефть, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Транснефть, отчетность по МСФО
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО за девять месяцев
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На основании указа президента РФ от 27.11.2023 номер 903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сообщили в "Транснефти".
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2024 года снизилась на 8,3%, до 172,058 миллиарда рублей.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.
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