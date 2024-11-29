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"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО
"Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:42+0300
2024-11-29T15:42+0300
экономика
россия
транснефть
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На основании указа президента РФ от 27.11.2023 номер 903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сообщили в "Транснефти". Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2024 года снизилась на 8,3%, до 172,058 миллиарда рублей. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.
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россия, транснефть, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Транснефть, отчетность по МСФО
15:42 29.11.2024
 
"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО

"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО за девять месяцев

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Транснефть"
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На основании указа президента РФ от 27.11.2023 номер 903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сообщили в "Транснефти".
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2024 года снизилась на 8,3%, до 172,058 миллиарда рублей.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.
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ЭкономикаРОССИЯТранснефтьотчетность по МСФО
 
 
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