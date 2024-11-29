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"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО

"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" не планирует раскрывать свою отчетность по МСФО

"Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:42+0300

2024-11-29T15:42+0300

2024-11-29T15:42+0300

экономика

россия

транснефть

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" решила не публиковать свою отчетность по МСФО за 9 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На основании указа президента РФ от 27.11.2023 номер 903 ПАО "Транснефть" имеет возможность не публиковать отчетность за 9 месяцев 2024 года. Этим правом компания воспользовалась", - сообщили в "Транснефти". Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2024 года снизилась на 8,3%, до 172,058 миллиарда рублей. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.

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россия, транснефть, отчетность по мсфо