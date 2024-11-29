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Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита

Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита - 29.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита

Социально-экономические проблемы Молдавии этой зимой усугубятся на фоне остановки транзита российского газа через Украину, в то же время Болгария и Словакия... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:00+0300

2024-11-29T14:00+0300

2024-11-29T14:00+0300

газ

мировая экономика

молдавия

украина

транзит газа через украину

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Социально-экономические проблемы Молдавии этой зимой усугубятся на фоне остановки транзита российского газа через Украину, в то же время Болгария и Словакия могут столкнуться с дефицитом газа из-за санкций против РФ, сообщил РИА Новости замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. В четверг вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина прекратит транзит газа. Он уточнил, что тогда Молдавия будет искать альтернативные пути через Трансбалканский коридор. Чебан также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. "Для Молдавии зимний период может стать особенно сложным. Эта страна в значительной степени зависит от транзита газа через Украину и поставок от "Газпрома", - сказал собеседник агентства, при этом добавив, что возможности для быстрой диверсификации энергоснабжения страны ограничены. "Недостаточные объемы газа и рост цен могут привести к энергокризису, что усугубит социальные и экономические проблемы Молдавии", - добавил он. "Если поставки нашего газа сократятся из-за санкций против Газпромбанка, ситуация в зимний период будет напрямую зависеть от ряда факторов... Как мы знаем, запасов газа в ПХГ (подземных хранилищах газа - ред.) ЕС может хватить на относительно мягкую зиму, но в случае холодного сезона дефицит газа неизбежен", - сказал Гулиев. Он отметил, что "наиболее уязвимыми к газовому кризису являются страны Восточной и Южной Европы, такие как Болгария и Словакия", которые продолжают зависеть от поставок из России. Эксперт добавил, что легче пройти зимний период смогут страны с развитой инфраструктурой СПГ, такие как Испания и Франция. Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.

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молдавия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, молдавия, украина, транзит газа через украину