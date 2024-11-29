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Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита
Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита - 29.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита
Социально-экономические проблемы Молдавии этой зимой усугубятся на фоне остановки транзита российского газа через Украину, в то же время Болгария и Словакия... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:00+0300
2024-11-29T14:00+0300
газ
мировая экономика
молдавия
украина
транзит газа через украину
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Социально-экономические проблемы Молдавии этой зимой усугубятся на фоне остановки транзита российского газа через Украину, в то же время Болгария и Словакия могут столкнуться с дефицитом газа из-за санкций против РФ, сообщил РИА Новости замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. В четверг вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина прекратит транзит газа. Он уточнил, что тогда Молдавия будет искать альтернативные пути через Трансбалканский коридор. Чебан также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. "Для Молдавии зимний период может стать особенно сложным. Эта страна в значительной степени зависит от транзита газа через Украину и поставок от "Газпрома", - сказал собеседник агентства, при этом добавив, что возможности для быстрой диверсификации энергоснабжения страны ограничены. "Недостаточные объемы газа и рост цен могут привести к энергокризису, что усугубит социальные и экономические проблемы Молдавии", - добавил он. "Если поставки нашего газа сократятся из-за санкций против Газпромбанка, ситуация в зимний период будет напрямую зависеть от ряда факторов... Как мы знаем, запасов газа в ПХГ (подземных хранилищах газа - ред.) ЕС может хватить на относительно мягкую зиму, но в случае холодного сезона дефицит газа неизбежен", - сказал Гулиев. Он отметил, что "наиболее уязвимыми к газовому кризису являются страны Восточной и Южной Европы, такие как Болгария и Словакия", которые продолжают зависеть от поставок из России. Эксперт добавил, что легче пройти зимний период смогут страны с развитой инфраструктурой СПГ, такие как Испания и Франция. Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
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газ, мировая экономика, молдавия, украина, транзит газа через украину
Газ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, транзит газа через Украину
14:00 29.11.2024
 
Раскрыто, почему Молдавия боится остаться без украинского транзита

Эксперт Гулиев: остановка украинского транзита может вызвать кризис в Молдавии

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Социально-экономические проблемы Молдавии этой зимой усугубятся на фоне остановки транзита российского газа через Украину, в то же время Болгария и Словакия могут столкнуться с дефицитом газа из-за санкций против РФ, сообщил РИА Новости замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
В четверг вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял, что Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина прекратит транзит газа. Он уточнил, что тогда Молдавия будет искать альтернативные пути через Трансбалканский коридор. Чебан также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем.
"Для Молдавии зимний период может стать особенно сложным. Эта страна в значительной степени зависит от транзита газа через Украину и поставок от "Газпрома", - сказал собеседник агентства, при этом добавив, что возможности для быстрой диверсификации энергоснабжения страны ограничены. "Недостаточные объемы газа и рост цен могут привести к энергокризису, что усугубит социальные и экономические проблемы Молдавии", - добавил он.
"Если поставки нашего газа сократятся из-за санкций против Газпромбанка, ситуация в зимний период будет напрямую зависеть от ряда факторов... Как мы знаем, запасов газа в ПХГ (подземных хранилищах газа - ред.) ЕС может хватить на относительно мягкую зиму, но в случае холодного сезона дефицит газа неизбежен", - сказал Гулиев. Он отметил, что "наиболее уязвимыми к газовому кризису являются страны Восточной и Южной Европы, такие как Болгария и Словакия", которые продолжают зависеть от поставок из России.
Газовая горелка
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину
10 сентября, 20:17
Эксперт добавил, что легче пройти зимний период смогут страны с развитой инфраструктурой СПГ, такие как Испания и Франция.
Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
 
ГазМировая экономикаМОЛДАВИЯУКРАИНАтранзит газа через Украину
 
 
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