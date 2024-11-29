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ЦБ отметил рост числа предприятий с проблемами обслуживания долга

ЦБ отметил рост числа предприятий с проблемами обслуживания долга - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост числа предприятий с проблемами обслуживания долга

Число микрокомпаний и малых предприятий с проблемами обслуживания долга начало расти с июля, однако задолженность таких заемщиков в масштабах корпоративного... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:06+0300

2024-11-29T15:06+0300

2024-11-29T15:10+0300

банк россии

предприятия

бизнес

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Число микрокомпаний и малых предприятий с проблемами обслуживания долга начало расти с июля, однако задолженность таких заемщиков в масштабах корпоративного портфеля банков несущественна, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2024 года. "С июля 2024 года наметился рост числа компаний, имеющих проблемы с обслуживанием долга, в сегменте кредитов микро- и малым предприятиям, которые наиболее чувствительны к росту процентных ставок, однако задолженность таких заемщиков в масштабах корпоративного портфеля несущественна. По кредитам, предоставленным таким компаниям с 1 сентября 2024 г, изменение процентных ставок ограничено в силу закона (прирост плавающей ставки может составить не более 4 п.п.).", - указывается в обзоре. ЦБ отмечает, что банковское кредитование корпоративного сектора, несмотря на жесткую ДКП, вплоть до октября продолжило расти высокими темпами: на 1 октября 2024 года портфель вырос на 22% в годовом выражении. Доля "плохих" корпоративных кредитов практически неизменна и составила 4% на ту же дату. Объем реструктуризаций в стоимостном выражении не растет, но в третьем квартале увеличилось их количество за счет заемщиков из регионов с действующим режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

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