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ЦБ представит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами - 29.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ представит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами
ЦБ представит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ представит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами
Банк России в ближайшее время предложит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья, заявил на пресс-конференции заместитель... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:34+0300
2024-11-29T15:42+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время предложит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."В отношении различных схем, выстраиваемых на жилищном рынке, действительно, принят ипотечный стандарт. Но мы полагаем, что мы в ближайшее время предложим регуляторные новации уже в части формирования резервов банков. Под те схемы, которые у нас вызывают беспокойство, по ним будут выдвигаться дополнительные требования", - сказал Габуния.Подробнее о том, как это будет работать, регулятор, по его словам, объявит позже.В конце сентября ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.
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ипотека
Банк России, ипотека
15:34 29.11.2024 (обновлено: 15:42 29.11.2024)
 
ЦБ представит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами

ЦБ предложит регуляторные новации борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время предложит регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"В отношении различных схем, выстраиваемых на жилищном рынке, действительно, принят ипотечный стандарт. Но мы полагаем, что мы в ближайшее время предложим регуляторные новации уже в части формирования резервов банков. Под те схемы, которые у нас вызывают беспокойство, по ним будут выдвигаться дополнительные требования", - сказал Габуния.
Подробнее о том, как это будет работать, регулятор, по его словам, объявит позже.
В конце сентября ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.
 
Банк Россииипотека
 
 
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