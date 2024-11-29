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Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля
Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля - 29.11.2024, ПРАЙМ
Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля
Банк России намерен выбирать конкретные меры для борьбы с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации. Об этом сообщил заместитель председателя Банка... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:40+0300
2024-11-29T16:40+0300
банк россии
рубль
волатильность
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России намерен выбирать конкретные меры для борьбы с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния."Конкретные меры мы будем выбирать в зависимости от ситуации. Ну, арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, это прямые операции на рынке и изменение наших операций, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу", - отметил он в рамках пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". В среду курс доллара на международном валютном рынке взлетел до 114 рублей, евро до 120 рублей, а юань на Московской бирже поднялся выше 15 рублей. ЦБ сообщил, что приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила для снижения волатильности финансовых рынков до конца года, но продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, связанные с Фондом национального благосостояния. Отложенные покупки валюты будут осуществляться в течение 2025 года.
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рубль, волатильность
Банк России, рубль, волатильность
16:40 29.11.2024
 
Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля

Зампред ЦБ Габуния назвал меры по борьбе с волатильностью курса рубля

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России намерен выбирать конкретные меры для борьбы с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Конкретные меры мы будем выбирать в зависимости от ситуации. Ну, арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, это прямые операции на рынке и изменение наших операций, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу", - отметил он в рамках пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности".
В среду курс доллара на международном валютном рынке взлетел до 114 рублей, евро до 120 рублей, а юань на Московской бирже поднялся выше 15 рублей. ЦБ сообщил, что приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила для снижения волатильности финансовых рынков до конца года, но продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, связанные с Фондом национального благосостояния. Отложенные покупки валюты будут осуществляться в течение 2025 года.
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Зампред ЦБ назвал волатильность курса рубля временным явлением
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Банк Россиирубльволатильность
 
 
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