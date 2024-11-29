https://1prime.ru/20241129/tsb-853208070.html

Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля

Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля - 29.11.2024, ПРАЙМ

Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля

Банк России намерен выбирать конкретные меры для борьбы с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации. Об этом сообщил заместитель председателя Банка... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:40+0300

2024-11-29T16:40+0300

2024-11-29T16:40+0300

банк россии

рубль

волатильность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России намерен выбирать конкретные меры для борьбы с волатильностью курса рубля в зависимости от ситуации. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния."Конкретные меры мы будем выбирать в зависимости от ситуации. Ну, арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, это прямые операции на рынке и изменение наших операций, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу", - отметил он в рамках пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". В среду курс доллара на международном валютном рынке взлетел до 114 рублей, евро до 120 рублей, а юань на Московской бирже поднялся выше 15 рублей. ЦБ сообщил, что приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила для снижения волатильности финансовых рынков до конца года, но продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, связанные с Фондом национального благосостояния. Отложенные покупки валюты будут осуществляться в течение 2025 года.

https://1prime.ru/20241129/rubl-853202286.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, волатильность