https://1prime.ru/20241129/tsb-853214861.html

ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда

ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда

Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в третьем квартале увеличился до 7,8 триллиона рублей,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:19+0300

2024-11-29T20:19+0300

2024-11-29T20:19+0300

экономика

россия

нпф

соцфонд

портфель

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в третьем квартале увеличился до 7,8 триллиона рублей, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ. Как сообщалось ранее, по итогам второго квартала объем портфелей НПФ и СФР составлял 7,7 триллиона рублей. "В III квартале 2024 года прирост совокупного портфеля пенсионных средств (сумма пенсионных средств НПФ и СФР) ускорился в два раза квартал к кварталу, до 1,6%. Объем портфеля составил 7,8 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Темп роста пенсионных накоплений НПФ увеличился в пять раз, до 1% квартал к кварталу, величина накоплений составила 3,4 триллиона рублей. Темп роста пенсионных накоплений СФР также оказался выше, чем во втором квартале (1,2%): величина портфеля достигла 2,4 триллиона рублей. Рост пенсионных резервов НПФ ускорился и был наибольшим – 3,2% квартал к кварталу, размер портфеля составил 2 триллиона рублей. Росту совокупного портфеля способствовало увеличение доходности от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов квартал к кварталу. Ускоренный рост пенсионных резервов поддерживал приток средств в систему негосударственного пенсионного обеспечения и программу долгосрочных сбережений.

https://1prime.ru/20241121/byudzhet-852989729.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нпф, соцфонд, портфель