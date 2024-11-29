Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/tsb-853214861.html
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда
Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в третьем квартале увеличился до 7,8 триллиона рублей,... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:19+0300
2024-11-29T20:19+0300
экономика
россия
нпф
соцфонд
портфель
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в третьем квартале увеличился до 7,8 триллиона рублей, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ. Как сообщалось ранее, по итогам второго квартала объем портфелей НПФ и СФР составлял 7,7 триллиона рублей. "В III квартале 2024 года прирост совокупного портфеля пенсионных средств (сумма пенсионных средств НПФ и СФР) ускорился в два раза квартал к кварталу, до 1,6%. Объем портфеля составил 7,8 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Темп роста пенсионных накоплений НПФ увеличился в пять раз, до 1% квартал к кварталу, величина накоплений составила 3,4 триллиона рублей. Темп роста пенсионных накоплений СФР также оказался выше, чем во втором квартале (1,2%): величина портфеля достигла 2,4 триллиона рублей. Рост пенсионных резервов НПФ ускорился и был наибольшим – 3,2% квартал к кварталу, размер портфеля составил 2 триллиона рублей. Росту совокупного портфеля способствовало увеличение доходности от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов квартал к кварталу. Ускоренный рост пенсионных резервов поддерживал приток средств в систему негосударственного пенсионного обеспечения и программу долгосрочных сбережений.
https://1prime.ru/20241121/byudzhet-852989729.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нпф, соцфонд, портфель
Экономика, РОССИЯ, НПФ, Соцфонд, портфель
20:19 29.11.2024
 
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда

ЦБ: совокупный объем портфелей НПФ и СФР в III квартале вырос до 7,8 трлн руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) в третьем квартале увеличился до 7,8 триллиона рублей, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, по итогам второго квартала объем портфелей НПФ и СФР составлял 7,7 триллиона рублей.
"В III квартале 2024 года прирост совокупного портфеля пенсионных средств (сумма пенсионных средств НПФ и СФР) ускорился в два раза квартал к кварталу, до 1,6%. Объем портфеля составил 7,8 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
Темп роста пенсионных накоплений НПФ увеличился в пять раз, до 1% квартал к кварталу, величина накоплений составила 3,4 триллиона рублей. Темп роста пенсионных накоплений СФР также оказался выше, чем во втором квартале (1,2%): величина портфеля достигла 2,4 триллиона рублей. Рост пенсионных резервов НПФ ускорился и был наибольшим – 3,2% квартал к кварталу, размер портфеля составил 2 триллиона рублей.
Росту совокупного портфеля способствовало увеличение доходности от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов квартал к кварталу. Ускоренный рост пенсионных резервов поддерживал приток средств в систему негосударственного пенсионного обеспечения и программу долгосрочных сбережений.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Госдума утвердила бюджет Соцфонда на 2025-2027 годы
21 ноября, 14:09
 
ЭкономикаРОССИЯНПФСоцфондпортфель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала