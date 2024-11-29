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Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину - 29.11.2024, ПРАЙМ
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину
Анкара ожидает продления соглашения о транзите газа из России через Украину после 31 декабря. В случае прекращения транзита Турция готова внести свой вклад. Об... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:15+0300
2024-11-29T21:32+0300
энергетика
турция
украина
россия
газ
транзит газа через украину
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СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Анкара ожидает продления соглашения о транзите газа из России через Украину после 31 декабря. В случае прекращения транзита Турция готова внести свой вклад. Об этом заявил в пятницу министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, судя по всему, соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря, но оно может быть продлено. Байрактар считает, что это будет выгодно и Европе. Но он задался вопросом, как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк. Министр считает, что продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке. "В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено", — привело заявление Байрактара на пресс-конференции в Лондоне издание Milliyet. Он также отметил, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад в безопасность энергопоставок. Украинский коридор является одним из двух маршрутов, по которым газ из России поступает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубов. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце нынешнего года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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турция, украина, россия, газ, транзит газа через украину
Энергетика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Газ, транзит газа через Украину
21:15 29.11.2024 (обновлено: 21:32 29.11.2024)
 
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину

Турция ожидает, что транзит российского газа через Украину продолжится в 2025 г

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Анкара ожидает продления соглашения о транзите газа из России через Украину после 31 декабря. В случае прекращения транзита Турция готова внести свой вклад. Об этом заявил в пятницу министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
По его словам, судя по всему, соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря, но оно может быть продлено. Байрактар считает, что это будет выгодно и Европе. Но он задался вопросом, как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк.
Министр считает, что продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке.
"В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено", — привело заявление Байрактара на пресс-конференции в Лондоне издание Milliyet.
Он также отметил, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад в безопасность энергопоставок.
Украинский коридор является одним из двух маршрутов, по которым газ из России поступает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубов. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце нынешнего года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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ЭнергетикаТУРЦИЯУКРАИНАРОССИЯГазтранзит газа через Украину
 
 
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