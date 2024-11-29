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Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину

Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину - 29.11.2024, ПРАЙМ

Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину

Анкара ожидает продления соглашения о транзите газа из России через Украину после 31 декабря. В случае прекращения транзита Турция готова внести свой вклад. Об... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T21:15+0300

2024-11-29T21:15+0300

2024-11-29T21:32+0300

энергетика

турция

украина

россия

газ

транзит газа через украину

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СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Анкара ожидает продления соглашения о транзите газа из России через Украину после 31 декабря. В случае прекращения транзита Турция готова внести свой вклад. Об этом заявил в пятницу министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, судя по всему, соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря, но оно может быть продлено. Байрактар считает, что это будет выгодно и Европе. Но он задался вопросом, как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк. Министр считает, что продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке. "В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено", — привело заявление Байрактара на пресс-конференции в Лондоне издание Milliyet. Он также отметил, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад в безопасность энергопоставок. Украинский коридор является одним из двух маршрутов, по которым газ из России поступает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубов. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце нынешнего года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

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турция, украина, россия, газ, транзит газа через украину