https://1prime.ru/20241129/ukraina-853188507.html
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации - 29.11.2024, ПРАЙМ
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации
Украинская нация может исчезнуть через несколько поколений из-за кадрового дефицита и мобилизации населения. Таким мнением поделился экс-премьер страны Николай... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:22+0300
2024-11-29T10:22+0300
2024-11-29T10:22+0300
политика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Украинская нация может исчезнуть через несколько поколений из-за кадрового дефицита и мобилизации населения. Таким мнением поделился экс-премьер страны Николай Азаров."Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - отметил политик в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что стране необходимо будет привлекать мигрантов для решения проблемы дефицита рабочей силы. Однако, он сомневается, что мигранты из постсоветских стран будут выбирать Украину, так как они традиционно работают в России.По его мнению, более вероятными кандидатами на работу в Украине будут жители Южной и Восточной Азии, например, Филиппин и Таиланда.
https://1prime.ru/20241129/voyna-853188029.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации
Азаров: украинская нация может исчезнуть через несколько поколений
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Украинская нация может исчезнуть через несколько поколений из-за кадрового дефицита и мобилизации населения. Таким мнением поделился экс-премьер страны Николай Азаров.
"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - отметил политик в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что стране необходимо будет привлекать мигрантов для решения проблемы дефицита рабочей силы. Однако, он сомневается, что мигранты из постсоветских стран будут выбирать Украину, так как они традиционно работают в России.
По его мнению, более вероятными кандидатами на работу в Украине будут жители Южной и Восточной Азии, например, Филиппин и Таиланда.
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена