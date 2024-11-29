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Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации - 29.11.2024, ПРАЙМ
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации
Украинская нация может исчезнуть через несколько поколений из-за кадрового дефицита и мобилизации населения. Таким мнением поделился экс-премьер страны Николай... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:22+0300
2024-11-29T10:22+0300
политика
украина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Украинская нация может исчезнуть через несколько поколений из-за кадрового дефицита и мобилизации населения. Таким мнением поделился экс-премьер страны Николай Азаров."Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - отметил политик в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что стране необходимо будет привлекать мигрантов для решения проблемы дефицита рабочей силы. Однако, он сомневается, что мигранты из постсоветских стран будут выбирать Украину, так как они традиционно работают в России.По его мнению, более вероятными кандидатами на работу в Украине будут жители Южной и Восточной Азии, например, Филиппин и Таиланда.
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украина
Политика, УКРАИНА
10:22 29.11.2024
 
Бывший премьер предрек исчезновение украинской нации

Азаров: украинская нация может исчезнуть через несколько поколений

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Украинская нация может исчезнуть через несколько поколений из-за кадрового дефицита и мобилизации населения. Таким мнением поделился экс-премьер страны Николай Азаров.
"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - отметил политик в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что стране необходимо будет привлекать мигрантов для решения проблемы дефицита рабочей силы. Однако, он сомневается, что мигранты из постсоветских стран будут выбирать Украину, так как они традиционно работают в России.
По его мнению, более вероятными кандидатами на работу в Украине будут жители Южной и Восточной Азии, например, Филиппин и Таиланда.
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"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
10:05
 
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