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Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям
Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям - 29.11.2024, ПРАЙМ
Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям
России потребуется адаптация к новым санкциям в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок, однако страна с этим... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:33+0300
2024-11-29T12:36+0300
экономика
максим решетников
иностранная валюта
санкции против рф
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. России потребуется адаптация к новым санкциям в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок, однако страна с этим справится, как это было и раньше, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Ранее минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро."Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок", - сказал Решетников журналистам."Вместе с тем за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас", - указал министр.Решетников подчеркнул, что Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и ее партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли.
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максим решетников, иностранная валюта, санкции против рф
Экономика, Максим Решетников, иностранная валюта, санкции против РФ
12:33 29.11.2024 (обновлено: 12:36 29.11.2024)
 
Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям

Решетников: РФ может потребоваться адаптация в части изменения каналов поступления валюты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. России потребуется адаптация к новым санкциям в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок, однако страна с этим справится, как это было и раньше, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро.
"Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок", - сказал Решетников журналистам.
"Вместе с тем за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас", - указал министр.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Решетников объяснил колебания курса рубля
12:33
Решетников подчеркнул, что Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и ее партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли.
 
ЭкономикаМаксим Решетниковиностранная валютасанкции против РФ
 
 
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