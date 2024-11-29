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Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям

Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям - 29.11.2024, ПРАЙМ

Решетников рассказал об адаптации России к новым санкциям

России потребуется адаптация к новым санкциям в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок, однако страна с этим... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:33+0300

2024-11-29T12:33+0300

2024-11-29T12:36+0300

экономика

максим решетников

иностранная валюта

санкции против рф

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. России потребуется адаптация к новым санкциям в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок, однако страна с этим справится, как это было и раньше, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Ранее минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Некоторые аналитики предполагали, что санкции привели к ослаблению курса рубля к доллару и евро."Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок", - сказал Решетников журналистам."Вместе с тем за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас", - указал министр.Решетников подчеркнул, что Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и ее партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

максим решетников, иностранная валюта, санкции против рф