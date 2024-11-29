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Назван самый выгодный срок вклада: потом что-то случится - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Назван самый выгодный срок вклада: потом что-то случится
Назван самый выгодный срок вклада: потом что-то случится - 29.11.2024, ПРАЙМ
Назван самый выгодный срок вклада: потом что-то случится
Вслед за ключевой ставкой ЦБ вверх идут и процентные ставки по депозитам для физических лиц. Предложения бывают весьма соблазнительные - как по ставкам, так и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T02:02+0300
2024-11-29T02:02+0300
экономика
банковский вклад
ставки по вкладам
финансы
эльман мехтиев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Вслед за ключевой ставкой ЦБ вверх идут и процентные ставки по депозитам для физических лиц. Предложения бывают весьма соблазнительные - как по ставкам, так и по срокам действия. Как выбрать оптимальный период действия вклада сейчас, рассказал агентству “Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".Банк России заявляет, что уже через несколько кварталов возможно существенное снижение инфляции, а значит, и самой ключевой ставки. Поэтому многие банки заявляют самые высокие ставки только на период 7-8 месяцев и лишь некоторые – на срок в 1 год.Как разъясняет эксперт, если есть желание разместить лишние денежные средства на долгий срок, то "вряд ли сейчас это стоит делать дольше, чем на те самые 7-8 месяцев". Ведь если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее."Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка", - объясняет финансист.Но когда ставка идет вверх, "кривая ставки по депозитам больше похожа на холм, пологий справа, и с обрывом слева", говорит Мехтиев. По его словам, для поиска оптимального вида вложения стоит оценить, насколько хватит той самой финансовой подушки, которая должна помочь в непредвиденных ситуациях.Чем больше запас, тем лучше. И если он превышает ваши ежемесячные расходы в шесть раз (то есть, "подушка" может помочь выжить без доходов полгода), сумму превышения и можно разместить на депозит, по которому проценты начисляются в конце срока.Сумму, равную шести месяцам, по мнению Мехтиева, лучше разместить на так называемый сберегательный счет. "При всем богатстве выбора из таких счетов лучше выбирать те, по которым проценты начисляются на остаток ежедневно", - полагает финансист.Размещая свободные средства в кредитных организациях не стоит забывать, что государство гарантирует сохранность лишь суммы не более 1.4 млн рублей. Конечно, если речь идет про системно-значимый банк, можно разместить средств и поболее, но не всегда в таких банках самые выгодные условия, да и заключение договоров требует личного присутствия, если ранее дел с этой организацией не имели.
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банковский вклад, ставки по вкладам, финансы, эльман мехтиев
Экономика, банковский вклад, ставки по вкладам, Финансы, Эльман Мехтиев
02:02 29.11.2024
 
Назван самый выгодный срок вклада: потом что-то случится

Эксперт Мехтиев: самый выгодный вклад сегодня - на период 7-8 месяцев

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Вслед за ключевой ставкой ЦБ вверх идут и процентные ставки по депозитам для физических лиц. Предложения бывают весьма соблазнительные - как по ставкам, так и по срокам действия. Как выбрать оптимальный период действия вклада сейчас, рассказал агентству “Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".
Банк России заявляет, что уже через несколько кварталов возможно существенное снижение инфляции, а значит, и самой ключевой ставки. Поэтому многие банки заявляют самые высокие ставки только на период 7-8 месяцев и лишь некоторые – на срок в 1 год.
Как разъясняет эксперт, если есть желание разместить лишние денежные средства на долгий срок, то "вряд ли сейчас это стоит делать дольше, чем на те самые 7-8 месяцев". Ведь если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее.
"Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка", - объясняет финансист.
Но когда ставка идет вверх, "кривая ставки по депозитам больше похожа на холм, пологий справа, и с обрывом слева", говорит Мехтиев. По его словам, для поиска оптимального вида вложения стоит оценить, насколько хватит той самой финансовой подушки, которая должна помочь в непредвиденных ситуациях.
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Чем больше запас, тем лучше. И если он превышает ваши ежемесячные расходы в шесть раз (то есть, "подушка" может помочь выжить без доходов полгода), сумму превышения и можно разместить на депозит, по которому проценты начисляются в конце срока.
Сумму, равную шести месяцам, по мнению Мехтиева, лучше разместить на так называемый сберегательный счет. "При всем богатстве выбора из таких счетов лучше выбирать те, по которым проценты начисляются на остаток ежедневно", - полагает финансист.
Размещая свободные средства в кредитных организациях не стоит забывать, что государство гарантирует сохранность лишь суммы не более 1.4 млн рублей. Конечно, если речь идет про системно-значимый банк, можно разместить средств и поболее, но не всегда в таких банках самые выгодные условия, да и заключение договоров требует личного присутствия, если ранее дел с этой организацией не имели.
 
Экономикабанковский вкладставки по вкладамФинансыЭльман Мехтиев
 
 
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