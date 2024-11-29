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Решетников назвал причину повышенной волатильности на финрынке РФ

Решетников назвал причину повышенной волатильности на финрынке РФ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Решетников назвал причину повышенной волатильности на финрынке РФ

Волатильность на финрынке России повышена из-за отсутствия торгов долларом и евро на бирже, заявил министр экономического развития Максим Решетников. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:35+0300

2024-11-29T12:35+0300

2024-11-29T12:39+0300

экономика

максим решетников

финрынок

волатильность

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Волатильность на финрынке России повышена из-за отсутствия торгов долларом и евро на бирже, заявил министр экономического развития Максим Решетников."В то же время в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса. ...В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Правительство работает в тесной координации с Центральным Банком для принятия необходимых решений", - указал он.Решетников напомнил, что Банк России уже принимает меры по снижению амплитуды таких скачков. В среду регулятор принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.

https://1prime.ru/20241129/balans-853193781.html

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максим решетников, финрынок, волатильность