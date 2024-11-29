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В ВТБ рассказали о двукратном росте выдачи продуктов банка в Крыму

В ВТБ рассказали о двукратном росте выдачи продуктов банка в Крыму - 29.11.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о двукратном росте выдачи продуктов банка в Крыму

Выдачи банковских продуктов и сервисов ВТБ в офисах Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в Крыму и Севастополе в ноябре выросли почти в 2 раза... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:51+0300

2024-11-29T13:51+0300

2024-11-29T13:51+0300

втб

рнкб

продукты

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Выдачи банковских продуктов и сервисов ВТБ в офисах Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в Крыму и Севастополе в ноябре выросли почти в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достигли порядка 100 тысяч, сообщила пресс-служба ВТБ. "В ноябре жители Республики Крым и Севастополя оформили в офисах РНКБ около 100 тысяч продуктов и сервисов ВТБ. По сравнению с октябрем этого года выдачи увеличились почти в два раза, а показатели прошлого месяца были достигнуты всего за 13 дней ноября", - говорится в сообщении. Наиболее востребованными продуктами и сервисами ВТБ у жителей Крыма и Севастополя стали дебетовые и кредитные карты (на них приходится 30% от всех оформленных продуктов), "ВТБ Онлайн" (20% от всех оформленных продуктов), вклады и накопительные счета (10% от всех оформленных продуктов). Банк напоминает, что жители Симферополя и Севастополя с октября могут воспользоваться доставкой банковских продуктов ВТБ, при которой не нужно приезжать в офис. В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова. ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне 2024 года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.

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втб, рнкб, продукты, крым