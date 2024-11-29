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В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения

В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения - 29.11.2024, ПРАЙМ

В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:48+0300

2024-11-29T20:48+0300

2024-11-29T20:48+0300

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ЖЕНЕВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет принимать решений, наносящих ущерб международной торговой системе. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Немного преждевременно пытаться высказываться по этим вопросам. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новой администрацией (США – ред.), и мы благодарны администрации, с которой мы работаем сейчас. Я думаю, что мы должны проявить благоразумие, применив очень конструктивный и творческий подход, чтобы попытаться справиться с проблемами, с которыми сталкивается мировая торговая система. Конечно, мы хотели бы убедиться, что у нас не возникнет ситуации, в которой у нас возникнут какие-либо торговые споры, наносящие ущерб функционированию мировой торговой системы", - сказала она на пресс-конференции по случаю своего переизбрания на новый четырехлетний срок. Ранее в пятницу члены Всемирной торговой организации (ВТО) утвердили второй пятилетний срок полномочий Оконджо-Ивеалы.

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вто, сша, дональд трамп, мировая экономика