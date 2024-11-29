Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/vto-853215651.html
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:48+0300
2024-11-29T20:48+0300
экономика
вто
сша
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/78/841367811_0:386:3948:2607_1920x0_80_0_0_3baa9f5e745accf484e0c7020020fe34.jpg
ЖЕНЕВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет принимать решений, наносящих ущерб международной торговой системе. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Немного преждевременно пытаться высказываться по этим вопросам. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новой администрацией (США – ред.), и мы благодарны администрации, с которой мы работаем сейчас. Я думаю, что мы должны проявить благоразумие, применив очень конструктивный и творческий подход, чтобы попытаться справиться с проблемами, с которыми сталкивается мировая торговая система. Конечно, мы хотели бы убедиться, что у нас не возникнет ситуации, в которой у нас возникнут какие-либо торговые споры, наносящие ущерб функционированию мировой торговой системы", - сказала она на пресс-конференции по случаю своего переизбрания на новый четырехлетний срок. Ранее в пятницу члены Всемирной торговой организации (ВТО) утвердили второй пятилетний срок полномочий Оконджо-Ивеалы.
https://1prime.ru/20241116/ates-852869240.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/78/841367811_0:0:3476:2607_1920x0_80_0_0_c7354adec2e7cd6cba038aba49cda575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вто, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, ВТО, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
20:48 29.11.2024
 
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения

Глава ВТО надеется, что Трамп не примет вредящие торговой системе решения

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : WTO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет принимать решений, наносящих ущерб международной торговой системе.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
"Немного преждевременно пытаться высказываться по этим вопросам. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новой администрацией (США – ред.), и мы благодарны администрации, с которой мы работаем сейчас. Я думаю, что мы должны проявить благоразумие, применив очень конструктивный и творческий подход, чтобы попытаться справиться с проблемами, с которыми сталкивается мировая торговая система. Конечно, мы хотели бы убедиться, что у нас не возникнет ситуации, в которой у нас возникнут какие-либо торговые споры, наносящие ущерб функционированию мировой торговой системы", - сказала она на пресс-конференции по случаю своего переизбрания на новый четырехлетний срок.
Ранее в пятницу члены Всемирной торговой организации (ВТО) утвердили второй пятилетний срок полномочий Оконджо-Ивеалы.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
Страны АТЭС подтвердили намерение реформировать ВТО
16 ноября, 21:21
 
ЭкономикаВТОСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала