https://1prime.ru/20241129/vto-853215651.html
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:48+0300
2024-11-29T20:48+0300
2024-11-29T20:48+0300
экономика
вто
сша
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/78/841367811_0:386:3948:2607_1920x0_80_0_0_3baa9f5e745accf484e0c7020020fe34.jpg
ЖЕНЕВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет принимать решений, наносящих ущерб международной торговой системе. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Немного преждевременно пытаться высказываться по этим вопросам. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новой администрацией (США – ред.), и мы благодарны администрации, с которой мы работаем сейчас. Я думаю, что мы должны проявить благоразумие, применив очень конструктивный и творческий подход, чтобы попытаться справиться с проблемами, с которыми сталкивается мировая торговая система. Конечно, мы хотели бы убедиться, что у нас не возникнет ситуации, в которой у нас возникнут какие-либо торговые споры, наносящие ущерб функционированию мировой торговой системы", - сказала она на пресс-конференции по случаю своего переизбрания на новый четырехлетний срок. Ранее в пятницу члены Всемирной торговой организации (ВТО) утвердили второй пятилетний срок полномочий Оконджо-Ивеалы.
https://1prime.ru/20241116/ates-852869240.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/78/841367811_0:0:3476:2607_1920x0_80_0_0_c7354adec2e7cd6cba038aba49cda575.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вто, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, ВТО, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
Глава ВТО надеется, что Трамп не примет вредящие торговой системе решения
ЖЕНЕВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет принимать решений, наносящих ущерб международной торговой системе.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
"Немного преждевременно пытаться высказываться по этим вопросам. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новой администрацией (США – ред.), и мы благодарны администрации, с которой мы работаем сейчас. Я думаю, что мы должны проявить благоразумие, применив очень конструктивный и творческий подход, чтобы попытаться справиться с проблемами, с которыми сталкивается мировая торговая система. Конечно, мы хотели бы убедиться, что у нас не возникнет ситуации, в которой у нас возникнут какие-либо торговые споры, наносящие ущерб функционированию мировой торговой системы", - сказала она на пресс-конференции по случаю своего переизбрания на новый четырехлетний срок.
Ранее в пятницу члены Всемирной торговой организации (ВТО) утвердили второй пятилетний срок полномочий Оконджо-Ивеалы.
Страны АТЭС подтвердили намерение реформировать ВТО