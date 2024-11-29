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ЕЭК одобрила ввоз в РФ ряда овощей и фруктов в межсезонье без пошлин
ЕЭК одобрила ввоз в РФ ряда овощей и фруктов в межсезонье без пошлин - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЕЭК одобрила ввоз в РФ ряда овощей и фруктов в межсезонье без пошлин
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил квоты на беспошлинный ввоз в РФ некоторых видов социально значимой плодоовощной продукции -... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:51+0300
2024-11-29T17:51+0300
2024-11-29T17:51+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил квоты на беспошлинный ввоз в РФ некоторых видов социально значимой плодоовощной продукции - картофеля, моркови и яблок - на период межсезонья, с 1 января по 31 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов плодоовощной продукции, предназначенных для реализации в розничной торговле или последующей переработки", - говорится в сообщении. Там уточнили, что речь идет, в частности, о поставках в Россию картофеля и моркови в объеме не более 150 тысяч и 55 тысяч тонн соответственно, а также 230 тысяч тонн яблок. Льготы коснутся и поставок в Белоруссию моркови в объеме не более 5 тысяч тонн и яблок в объеме не более 20 тысяч тонн. Отмечается, что срок действия льготы – с 1 января по 31 июля 2025 года. "Ежегодно в период межсезонья на рынке плодоовощной продукции отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. С учетом меньшего сбора урожая в текущем году принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей и яблок для населения", – сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого привели в сообщении. Он уточнил, что указанная тарифная льгота будет предоставляться при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом.
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ввозные пошлины, фрукты, овощи, еэк
ввозные пошлины, фрукты, овощи, ЕЭК
ЕЭК одобрила ввоз в РФ ряда овощей и фруктов в межсезонье без пошлин
Совет ЕЭК одобрил квоты на беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок в межсезонье в РФ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил квоты на беспошлинный ввоз в РФ некоторых видов социально значимой плодоовощной продукции - картофеля, моркови и яблок - на период межсезонья, с 1 января по 31 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов плодоовощной продукции, предназначенных для реализации в розничной торговле или последующей переработки", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что речь идет, в частности, о поставках в Россию картофеля и моркови в объеме не более 150 тысяч и 55 тысяч тонн соответственно, а также 230 тысяч тонн яблок. Льготы коснутся и поставок в Белоруссию моркови в объеме не более 5 тысяч тонн и яблок в объеме не более 20 тысяч тонн.
Отмечается, что срок действия льготы – с 1 января по 31 июля 2025 года. "Ежегодно в период межсезонья на рынке плодоовощной продукции отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. С учетом меньшего сбора урожая в текущем году принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей и яблок для населения", – сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого привели в сообщении.
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Он уточнил, что указанная тарифная льгота будет предоставляться при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом.