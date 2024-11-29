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Выдачи ипотеки в России в 2025 году могут сократиться вдвое

Выдачи ипотеки в России в 2025 году могут сократиться вдвое - 29.11.2024, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки в России в 2025 году могут сократиться вдвое

Выдачи ипотеки в РФ по итогам 2025 года могут сократиться более чем вдвое по сравнению с рекордным 2023 годом, до 3,3-4 триллионов рублей, рассказали РИА... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T04:20+0300

2024-11-29T04:20+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в РФ по итогам 2025 года могут сократиться более чем вдвое по сравнению с рекордным 2023 годом, до 3,3-4 триллионов рублей, рассказали РИА Новости эксперты и банки. По данным ЦБ, за 2023 год было выдано 2 миллиона ипотечных кредитов на рекордную сумму 7,8 триллиона рублей, из которой больше половины (60,8%) составили выдачи ипотеки с господдержкой - 4,7 триллиона рублей. "В 2025 году максимальная ставка по рыночной ипотеке может составить 34-36%, а выдача ипотеки в 2025 году упадет до 3,3-3,6 триллионов рублей", - заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, доля льготной ипотеки составит около 70-80% от общего объема выдач и большинство застройщиков, скорее всего, перейдут на схемы рассрочек. "Вероятный общий объем ипотечных выдач в следующем году находится в диапазоне 3,5-4 триллионов рублей. Приблизить выдачи к верхней границе этого диапазона могут новые адресные льготные программы, которые сейчас обсуждаются", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. По его мнению, для восстановления рыночной ипотеки нужно, чтобы ключевая ставка опустилась ниже 15% годовых. "Рассчитывать на это в следующем году по всем признакам не стоит. Цикл снижения ключевой ставки начнется летом-осенью 2025 года, но будет плавным и небыстрым", - заключил он. ПРОГНОЗ БАНКОВ "Сейчас ожидаем, что по итогам 2024 года выдачи жилищных кредитов в России составят порядка 5 триллионов рублей - на 36% меньше, чем годом ранее", - ответили в пресс-службе ВТБ. По мнению аналитиков банка, в 2025 году основное давление на рынок жилищного кредитования будет оказывать стоимость кредитных средств. "С учетом сигналов ЦБ РФ по динамике ключевой ставки с большой долей вероятности дорогой ипотека будет оставаться весь следующий год. Еще один сдерживающий фактор - лимиты по госпрограммам, которых может быть недостаточно. В этих условиях мы ждем дальнейшего сокращения продаж", - добавили в сообщении. "Наш текущий прогноз на 2025 год - выдача зафиксируется на уровне 1-1,2 миллиона кредитов на 3,5-4 триллиона рублей", - считает руководитель аналитического центра "Дом. РФ" Михаил Гольдберг. Также по прогнозам "Дом. РФ", общий объем выдач ипотеки в 2024 году составит 4,9-5 триллионов рублей, что соответствует уровню выдач в 2022 году. "Высокие ставки в экономике продолжат влиять на объемы выдачи ипотеки, однако их дальнейшее изменение в пределах 1-2 процентов не изменит общей картины - поскольку ставки по рыночной ипотеке находятся на запретительном уровне уже давно", - заключил Гольдберг. "В следующем году, по нашим оценкам, объем выдачи ипотечных кредитов в банковском секторе продолжит снижаться - до 4,3 триллиона рублей за год (снижение примерно на 14% г/г). Основная причина - жесткая политика ЦБ и сокращение выдач по льготным программам", - заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Также, по его прогнозам, по итогам 2024 года объем выдач ипотеки на банковском рынке составит 5 триллионов рублей, что будет на 35% меньше по сравнению с рекордным 2023 годом. "Ипотечные ставки достигнут максимальных значений в первом полугодии 2025 года, что станет следствием повышения ключевой ставки ЦБ (по нашему прогнозу до 23%)", - заключил Грицкевич. Заместитель председателя правления "Абсолют банка" Антон Павлов заявил, что объем выдач ипотеки по итогам 2024 года будет около 5 триллионов рублей, "относительно прошлого года, объем кредитования снизится на 30-35%". По его мнению, сокращение объема выдач в этом году связано с тем, что в середине года льготные программы существенно сократились, а рыночная ставка "по сути стала заградительной". Он считает, что на данный момент кредитование на рынке ипотеки также поддерживают партнерские программы застройщиков, "однако в следующем году этот инструмент будет недоступен".

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