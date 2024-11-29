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Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80%

Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80% - 29.11.2024, ПРАЙМ

Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80%

Доля выручки российских экспортеров в рублях и дружественных валютах превышает 80%, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:46+0300

2024-11-29T15:46+0300

2024-11-29T15:57+0300

банк россии

экспортеры

выручка

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля выручки российских экспортеров в рублях и дружественных валютах превышает 80%, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."По рублю и дружественным валютам - выручка (экспортеров - ред.) превышает более 80%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле токсичных валют в выручке экспортеров.

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экспортеры, выручка