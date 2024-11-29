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Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80% - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80%
Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80% - 29.11.2024, ПРАЙМ
Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80%
Доля выручки российских экспортеров в рублях и дружественных валютах превышает 80%, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:46+0300
2024-11-29T15:57+0300
банк россии
экспортеры
выручка
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля выручки российских экспортеров в рублях и дружественных валютах превышает 80%, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."По рублю и дружественным валютам - выручка (экспортеров - ред.) превышает более 80%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле токсичных валют в выручке экспортеров.
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экспортеры, выручка
Банк России, экспортеры, выручка
15:46 29.11.2024 (обновлено: 15:57 29.11.2024)
 
Выручка экспортеров России в рублях и дружественных валютах превысила 80%

ЦБ: доля выручки экспортеров РФ в рублях и дружественных валют превышает 80%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Доля выручки российских экспортеров в рублях и дружественных валютах превышает 80%, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"По рублю и дружественным валютам - выручка (экспортеров - ред.) превышает более 80%", - сказал он, отвечая на вопрос о доле токсичных валют в выручке экспортеров.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
Правительство РФ смягчило норматив по продаже валютной выручки экспортерами
11 октября, 21:34
 
Банк Россииэкспортерывыручка
 
 
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