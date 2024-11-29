https://1prime.ru/20241129/yakovlev-853204588.html

"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство

"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство

Специалисты "Яковлева" разработали и сертифицировали первое в России электронное летное руководство для самолета Superjet-100, сообщила Объединенная... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:38+0300

2024-11-29T15:38+0300

2024-11-29T15:38+0300

россия

пао "яковлев"

руководство

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Яковлева" разработали и сертифицировали первое в России электронное летное руководство для самолета Superjet-100, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Росавиация по результатам проверки позволила включить в инструкции электронный раздел по летным характеристикам. "Для удобства эксплуатантов мы первыми в России получили сертификат на электронное летное руководство. Новейшая разработка не только сэкономит время на проведение предполетных расчетов, но и существенно повысит их точность", - рассказал главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров. Пользователи смогут вычислять максимальную взлетную и посадочную массу, а также взлетные и посадочные скорости с учетом всех предусмотренных Авиационными правилами ограничений с помощью специальной программы. Разработчики программы планируют провести обучение в авиакомпаниях, выпустить изменение в летное руководство и внедрить программное обеспечение, добавил Лавров. "Яковлев" обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.

https://1prime.ru/20241128/superjet-853177599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пао "яковлев", руководство