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"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство
"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство
Специалисты "Яковлева" разработали и сертифицировали первое в России электронное летное руководство для самолета Superjet-100, сообщила Объединенная... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:38+0300
2024-11-29T15:38+0300
россия
пао "яковлев"
руководство
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Яковлева" разработали и сертифицировали первое в России электронное летное руководство для самолета Superjet-100, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Росавиация по результатам проверки позволила включить в инструкции электронный раздел по летным характеристикам. "Для удобства эксплуатантов мы первыми в России получили сертификат на электронное летное руководство. Новейшая разработка не только сэкономит время на проведение предполетных расчетов, но и существенно повысит их точность", - рассказал главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров. Пользователи смогут вычислять максимальную взлетную и посадочную массу, а также взлетные и посадочные скорости с учетом всех предусмотренных Авиационными правилами ограничений с помощью специальной программы. Разработчики программы планируют провести обучение в авиакомпаниях, выпустить изменение в летное руководство и внедрить программное обеспечение, добавил Лавров. "Яковлев" обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.
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россия, пао "яковлев", руководство
РОССИЯ, ПАО "Яковлев", руководство
15:38 29.11.2024
 
"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство

"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство для Superjet-100

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Яковлева" разработали и сертифицировали первое в России электронное летное руководство для самолета Superjet-100, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Росавиация по результатам проверки позволила включить в инструкции электронный раздел по летным характеристикам.
"Для удобства эксплуатантов мы первыми в России получили сертификат на электронное летное руководство. Новейшая разработка не только сэкономит время на проведение предполетных расчетов, но и существенно повысит их точность", - рассказал главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров.
Пользователи смогут вычислять максимальную взлетную и посадочную массу, а также взлетные и посадочные скорости с учетом всех предусмотренных Авиационными правилами ограничений с помощью специальной программы.
Разработчики программы планируют провести обучение в авиакомпаниях, выпустить изменение в летное руководство и внедрить программное обеспечение, добавил Лавров.
"Яковлев" обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.
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