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"Яндекс" приобрел сервис NewPay

"Яндекс" приобрел сервис NewPay - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" приобрел сервис NewPay

"Яндекс" приобрел сервис для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) - NewPay, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:36+0300

2024-11-29T11:36+0300

2024-11-29T11:37+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" приобрел сервис для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) - NewPay, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и подтверждения самой компании. Согласно данным выписки ЕГРЮЛ, с 28 ноября ООО "Финансовые и платежные технологии" (структура "Яндекса") владеет долей в 100% в ООО "НьюПэй". "Яндекс" закрыл сделку по приобретению сервиса NewPay. Сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". NewPay - сервис для оплаты через Систему быстрых платежей, с его помощью возможна оплата по QR-коду, электронные чаевые и другие мини-сервисы. Он интегрирован с такими системами как "Эвотор", Posiflora, Quick Resto, "Модуль Касса", "Аспро" и другие. Система быстрых платежей была запущена Центробанком в 2019 году, в 2023 году через нее было проведено 5,5 миллиарда операций на сумму 27,7 триллиона рублей.

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