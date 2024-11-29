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"Яндекс" приобрел сервис NewPay - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Яндекс" приобрел сервис NewPay
"Яндекс" приобрел сервис NewPay - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" приобрел сервис NewPay
"Яндекс" приобрел сервис для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) - NewPay, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:36+0300
2024-11-29T11:37+0300
экономика
россия
яндекс
сбп
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" приобрел сервис для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) - NewPay, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и подтверждения самой компании. Согласно данным выписки ЕГРЮЛ, с 28 ноября ООО "Финансовые и платежные технологии" (структура "Яндекса") владеет долей в 100% в ООО "НьюПэй". "Яндекс" закрыл сделку по приобретению сервиса NewPay. Сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". NewPay - сервис для оплаты через Систему быстрых платежей, с его помощью возможна оплата по QR-коду, электронные чаевые и другие мини-сервисы. Он интегрирован с такими системами как "Эвотор", Posiflora, Quick Resto, "Модуль Касса", "Аспро" и другие. Система быстрых платежей была запущена Центробанком в 2019 году, в 2023 году через нее было проведено 5,5 миллиарда операций на сумму 27,7 триллиона рублей.
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россия, яндекс, сбп
Экономика, РОССИЯ, Яндекс, СБП
11:36 29.11.2024 (обновлено: 11:37 29.11.2024)
 
"Яндекс" приобрел сервис NewPay

ЕГРЮЛ: "Яндекс" приобрел NewPay, сервис для оплаты по Системе быстрых платежей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга" перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга перед открытием Международной выставки-форума Россия - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" приобрел сервис для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) - NewPay, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и подтверждения самой компании.
Согласно данным выписки ЕГРЮЛ, с 28 ноября ООО "Финансовые и платежные технологии" (структура "Яндекса") владеет долей в 100% в ООО "НьюПэй".
"Яндекс" закрыл сделку по приобретению сервиса NewPay. Сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
NewPay - сервис для оплаты через Систему быстрых платежей, с его помощью возможна оплата по QR-коду, электронные чаевые и другие мини-сервисы. Он интегрирован с такими системами как "Эвотор", Posiflora, Quick Resto, "Модуль Касса", "Аспро" и другие.
Система быстрых платежей была запущена Центробанком в 2019 году, в 2023 году через нее было проведено 5,5 миллиарда операций на сумму 27,7 триллиона рублей.
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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