https://1prime.ru/20241129/zabastovka-853191592.html

Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках

Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках - 29.11.2024, ПРАЙМ

Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках

Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил, что сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против планов по закрытию части... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:05+0300

2024-11-29T12:05+0300

2024-11-29T12:05+0300

volkswagen

сокращение сотрудников

https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил, что сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против планов по закрытию части производственных площадок и сокращений. "Мы озвучили нашу общую концепцию на переговорах по тарифам и сами перешли в наступление, компания готова вести переговоры на этой базе, но по-прежнему оставляет открытой возможность закрытия заводов и массовых увольнений", - заявил главный переговорщик от профсоюза Торстен Грёгер. По его словам, такая ситуация грозит началом трудового конфликта такой интенсивности, который страна, возможно, давно не видела. "Рабочие на всех заводах готовы к конфликту. Как долго он продлится и насколько тяжелым будет, зависит от действий Volkswagen за столом переговоров", - добавил он. Следующий раунд переговоров о тарифах назначен на 9 декабря, до этого времени профсоюз намерен оказывать давление забастовками. На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.

https://1prime.ru/20241129/kriptovalyuta-853190958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

volkswagen, сокращение сотрудников