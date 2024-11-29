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Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках
Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках - 29.11.2024, ПРАЙМ
Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках
Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил, что сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против планов по закрытию части... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:05+0300
2024-11-29T12:05+0300
2024-11-29T12:05+0300
volkswagen
сокращение сотрудников
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил, что сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против планов по закрытию части производственных площадок и сокращений. "Мы озвучили нашу общую концепцию на переговорах по тарифам и сами перешли в наступление, компания готова вести переговоры на этой базе, но по-прежнему оставляет открытой возможность закрытия заводов и массовых увольнений", - заявил главный переговорщик от профсоюза Торстен Грёгер. По его словам, такая ситуация грозит началом трудового конфликта такой интенсивности, который страна, возможно, давно не видела. "Рабочие на всех заводах готовы к конфликту. Как долго он продлится и насколько тяжелым будет, зависит от действий Volkswagen за столом переговоров", - добавил он. Следующий раунд переговоров о тарифах назначен на 9 декабря, до этого времени профсоюз намерен оказывать давление забастовками. На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
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volkswagen, сокращение сотрудников
Volkswagen, сокращение сотрудников
Сотрудники Volkswagen предупредили о декабрьских забастовках
IG Metall: сотрудники Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против сокращений
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall объявил, что сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против планов по закрытию части производственных площадок и сокращений.
"Мы озвучили нашу общую концепцию на переговорах по тарифам и сами перешли в наступление, компания готова вести переговоры на этой базе, но по-прежнему оставляет открытой возможность закрытия заводов и массовых увольнений", - заявил главный переговорщик от профсоюза Торстен Грёгер.
По его словам, такая ситуация грозит началом трудового конфликта такой интенсивности, который страна, возможно, давно не видела.
"Рабочие на всех заводах готовы к конфликту. Как долго он продлится и насколько тяжелым будет, зависит от действий Volkswagen за столом переговоров", - добавил он.
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Следующий раунд переговоров о тарифах назначен на 9 декабря, до этого времени профсоюз намерен оказывать давление забастовками.
На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений.
Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.