Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/zoloto-853212281.html
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением - 29.11.2024, ПРАЙМ
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением
Стоимость золота растет в пятницу вечером, однако по итогам ноября может показать максимальное с сентября 2023 года месячное снижение, свидетельствуют данные... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T18:48+0300
2024-11-29T18:48+0300
экономика
биржевые цены на золото
биржа comex
золото
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, однако по итогам ноября может показать максимальное с сентября 2023 года месячное снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,71 доллара, или на 0,55%, до 2 679,51 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,81%, до 31,11 доллара за унцию. С начала месяца золото подешевело на 3,5%. Заметное снижение стоимости драгоценного металла началось после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США. Неделю золото также, как ожидается, закончит в минусе, с понедельника котировки опустились на 1,1%.
https://1prime.ru/20241120/dubay-852964482.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые цены на золото, биржа comex, золото, биржевые торги
Экономика, биржевые цены на золото, биржа Comex, золото, биржевые торги
18:48 29.11.2024
 
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением

Золото готовится завершить ноябрь максимальным с прошлой осени снижением

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, однако по итогам ноября может показать максимальное с сентября 2023 года месячное снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,71 доллара, или на 0,55%, до 2 679,51 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,81%, до 31,11 доллара за унцию.
С начала месяца золото подешевело на 3,5%. Заметное снижение стоимости драгоценного металла началось после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США.
Неделю золото также, как ожидается, закончит в минусе, с понедельника котировки опустились на 1,1%.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
В Дубае изготовили слиток золота с рекордным весом
20 ноября, 20:25
 
Экономикабиржевые цены на золотобиржа Comexзолотобиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала