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Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением

Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением - 29.11.2024, ПРАЙМ

Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением

Стоимость золота растет в пятницу вечером, однако по итогам ноября может показать максимальное с сентября 2023 года месячное снижение, свидетельствуют данные... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:48+0300

2024-11-29T18:48+0300

2024-11-29T18:48+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, однако по итогам ноября может показать максимальное с сентября 2023 года месячное снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,71 доллара, или на 0,55%, до 2 679,51 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,81%, до 31,11 доллара за унцию. С начала месяца золото подешевело на 3,5%. Заметное снижение стоимости драгоценного металла началось после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США. Неделю золото также, как ожидается, закончит в минусе, с понедельника котировки опустились на 1,1%.

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биржевые цены на золото, биржа comex, золото, биржевые торги