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Почему не стали ужесточать получение медсправки для водителей

Почему не стали ужесточать получение медсправки для водителей - 30.11.2024, ПРАЙМ

Почему не стали ужесточать получение медсправки для водителей

Законы и подзаконные акты в Российский Федерации весьма динамично принимаются и изменяются. Вместе с тем, любые корректировки нормативно-правовой базы,... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T08:00+0300

2024-11-30T08:00+0300

2024-11-30T08:00+0300

мнения аналитиков

пдд

водительские права

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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Законы и подзаконные акты в Российский Федерации весьма динамично принимаются и изменяются. Вместе с тем, любые корректировки нормативно-правовой базы, обуславливающие очевидные изменения в жизни широких слоев населения, находятся на особом контроле.Проработка таковых всегда более тщательная, проверки необходимости принятия непопулярных решений более глубокие, а межведомственные согласования более сложные.Одним из таких вопросов является включение в медицинскую проверку, связанную с получением, возвратом, обменом водительского удостоверения обязательной сдачи анализов.Сторонники принятия ужесточающих процедуру изменений мотивируют свою позицию тем, что обязательная сдача анализов заставит медицинские учреждения более ответственно подходить к процессу выдачи соответствующей справки.Полагают, что это будет способствовать исключению пагубной практики, когда медицинские учреждения выдают справку, фактически не проводя необходимых обследований. Также заявляют, что обязательная сдача анализов позволит выявить лиц, склонных к систематическому употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств, препятствовать получению ими водительских удостоверений и тем самым, в итоге, снизить аварийность.Противники обязательной сдачи анализов мотивируют свою позицию прежде всего тем, что подобные изменения повлекут за собой безусловное удорожание медицинской составляющей в жизни водителей, но не помогут сколь либо значимо обеспечить безопасность на дорогах.Неоднозначность и сложность данного вопроса подтверждена на протяжении последних нескольких лет.Инициативы более строгого медицинского обследования обсуждались в Госдуме, в различных ведомствах и министерствах. В итоге решение об обязательной сдаче анализов на сегодняшний день не принято.С точки зрения юриспруденции существующий порядок устоял весьма неслучайно. Законодательно Российской Федерации в полной мере соответствует международным принципам обеспечения граждан правом на управление транспортным средством.Ограничения предусмотрены в случаях обнаружения у человека заболеваний, обуславливающих небезопасное поведение на дороге. Заболевания устанавливаются диагнозом врача, но не могут быть основаны исключительно на анализе крови и мочи, которые зачастую свидетельствуют не о заболевании, а о состоянии человека в момент сдачи анализа.Например, именно таким образом устанавливается состояние алкогольного опьянения у лица управляющего транспортным средством и в таком случае отбор анализа обоснован и действенен.Вместе с тем, весьма сомнительным является то, что претендент на водительское удостоверение направится сдавать анализы на алкоголь в пьяном виде.Коэффициент полезного действия отбора анализа в подобной ситуации предполагается минимальным. Однако сама по себе процедура сдачи анализа для водительского удостоверения действительно гарантированно заставит претендента посетить медицинское учреждение, а сама клиника будет вынуждена в большем объеме поработать с обратившимся лицом.Является ли такой способ эффективным средством повышения качества обследования, сказать сложно, но то, что качество работы медицинского учреждения может быть повышено иными способами, представляется очевидным.Очевидным является так же и то, что способы улучшения работы медучреждений, не связанные с обязательной сдачей анализов, не приведут к увеличению стоимости медицинской справки, необходимой для получения водительского удостоверения.Будем надеяться, что законодательная и исполнительная власть, не проявляя поспешности в этом вопросе ранее, и впредь не допустит необдуманных решений, а те решения, которые будут приняты, не скажутся отрицательно на рядовом водителе.Автор - заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов

https://1prime.ru/20241121/prava-852983532.html

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Анатолий Миронов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853157713_0:126:591:717_100x100_80_0_0_8a216ad64a1ad8a32935611fa1c284fb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анатолий Миронов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853157713_0:126:591:717_100x100_80_0_0_8a216ad64a1ad8a32935611fa1c284fb.jpg

мнения аналитиков, пдд, водительские права