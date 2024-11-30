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В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию - 30.11.2024, ПРАЙМ
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В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию - 30.11.2024, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию
Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот". | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:27+0300
2024-11-30T15:27+0300
куба
россия
авиарейсы
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот". Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация в субботу днем. "Аэрофлоту" известно о перебоях с авиационным топливом на острове Куба. Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию", - уточнил авиаперевозчик. В компании также добавили, что рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря. "Аэрофлот" находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации, заверили в компании. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания и гостиничных услуг, обучением работников.
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куба
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куба, россия, авиарейсы
КУБА, РОССИЯ, авиарейсы
15:27 30.11.2024
 
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию

"Аэрофлот": ближайшие авиарейсы на Кубу будут выполнены по расписанию

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот".
Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация в субботу днем.
"Аэрофлоту" известно о перебоях с авиационным топливом на острове Куба. Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию", - уточнил авиаперевозчик.
В компании также добавили, что рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря.
%Стенд Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Росавиация предупредила о корректировке программы полетов между РФ и Кубой
14:11
"Аэрофлот" находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации, заверили в компании.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания и гостиничных услуг, обучением работников.
 
КУБАРОССИЯавиарейсы
 
 
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