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В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию - 30.11.2024, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию
Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот". | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:27+0300
2024-11-30T15:27+0300
2024-11-30T15:27+0300
куба
россия
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот". Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация в субботу днем. "Аэрофлоту" известно о перебоях с авиационным топливом на острове Куба. Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию", - уточнил авиаперевозчик. В компании также добавили, что рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря. "Аэрофлот" находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации, заверили в компании. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания и гостиничных услуг, обучением работников.
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куба, россия, авиарейсы
В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию
"Аэрофлот": ближайшие авиарейсы на Кубу будут выполнены по расписанию
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот".
Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация в субботу днем.
"Аэрофлоту" известно о перебоях с авиационным топливом на острове Куба. Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию", - уточнил авиаперевозчик.
В компании также добавили, что рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря.
Росавиация предупредила о корректировке программы полетов между РФ и Кубой
"Аэрофлот" находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации, заверили в компании.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания и гостиничных услуг, обучением работников.