https://1prime.ru/20241130/aviareysy-853225437.html

В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию

В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию - 30.11.2024, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" пообещали выполнение ближайших рейсов на Кубу по расписанию

Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот". | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T15:27+0300

2024-11-30T15:27+0300

2024-11-30T15:27+0300

куба

россия

авиарейсы

https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_59bfa7ead95d3c26c52be236a6623de0.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ближайшие рейсы на Кубу будут выполнены по расписанию, сообщила группа "Аэрофлот". Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация в субботу днем. "Аэрофлоту" известно о перебоях с авиационным топливом на острове Куба. Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию", - уточнил авиаперевозчик. В компании также добавили, что рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря. "Аэрофлот" находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации, заверили в компании. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В ее состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания и гостиничных услуг, обучением работников.

https://1prime.ru/20241130/polet-853224652.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

куба, россия, авиарейсы