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Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу

Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу - 30.11.2024, ПРАЙМ

Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу

Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения... | 30.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения перевозчика. Аэропорты Кубы в субботу известили, что с 00:01 (08:01 мск) 1 декабря до 00:00 (08:00 мск) 8 декабря не будут обеспечивать заправку самолетов авиационным топливом. "В этой связи вылет следующих рейсов запланирован согласно измененному расписанию: 30 ноября N4-555 Шереметьево 20:00 - Варадеро 02:50 (10:50 мск) и 1 декабря N4-556 Варадеро 05:00 (13:00 мск) - Шереметьево 02:20", - сообщает Nordwind. Позже авиаперевозчик уточнил, что получил подтверждение заправки топливом рейса N4-556, который отправится 1 декабря по маршруту Варадеро - Шереметьево. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Ситуация по последующим рейсам на Кубу и обратно находится в стадии решения, информация будет обновляться, добавили в компании. Росавиация в субботу проинформировала, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.

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nordwind, рейсы, куба, топливо