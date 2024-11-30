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Рост курса доллара будет выгоден экспортерам и банкам РФ, заявили эксперты - 30.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241130/dollar-853220064.html
Рост курса доллара будет выгоден экспортерам и банкам РФ, заявили эксперты
Рост курса доллара будет выгоден экспортерам и банкам РФ, заявили эксперты - 30.11.2024, ПРАЙМ
Рост курса доллара будет выгоден экспортерам и банкам РФ, заявили эксперты
Увеличение курса доллара будет выгодно, прежде всего, экспортерам, также в плюсе окажутся российские банки и бюджет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T08:07+0300
2024-11-30T08:08+0300
экономика
доллар
рост
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Увеличение курса доллара будет выгодно, прежде всего, экспортерам, также в плюсе окажутся российские банки и бюджет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. В минувшую среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 29 ноября, составил 109,5782 рубля, евро - 116,1410 рубля. "Хорошо в первую очередь экспортерам: слабость рубля помогает больше зарабатывать, в частности нефтегазовому сектору", - заявил персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Максим Клочков. С ним согласна исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Она отметила, что в текущей ситуации экспортеры, получающие валютную выручку, выиграют больше всех. А это, в свою очередь, приведет к выгоде и для российского бюджета - в него поступит больше налогов, добавила эксперт. Кроме того, как считает Фрумина, в выигрыше от роста курса доллара останутся банки, которые получат выгоду от валютной переоценки активов. "В условиях ослабления рубля банкам гораздо проще будет осуществлять выплаты по депозитам, размещенным по завышенным ставкам", - заключила она. По последним данным ЦБ, в сентябре 42,8% российского экспорта оплачивалось рублями. Выручка российских экспортеров в недружественных валютах составила 18,3%, а поступления в валютах дружественных государств - 38,9%.
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доллар, рост, россия, банки
Экономика, доллар, рост, РОССИЯ, Банки
08:07 30.11.2024 (обновлено: 08:08 30.11.2024)
 
Рост курса доллара будет выгоден экспортерам и банкам РФ, заявили эксперты

Российские эксперты: увеличение доллара выгодно экспортерам

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Увеличение курса доллара будет выгодно, прежде всего, экспортерам, также в плюсе окажутся российские банки и бюджет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
В минувшую среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 29 ноября, составил 109,5782 рубля, евро - 116,1410 рубля.
"Хорошо в первую очередь экспортерам: слабость рубля помогает больше зарабатывать, в частности нефтегазовому сектору", - заявил персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Максим Клочков.
С ним согласна исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Она отметила, что в текущей ситуации экспортеры, получающие валютную выручку, выиграют больше всех. А это, в свою очередь, приведет к выгоде и для российского бюджета - в него поступит больше налогов, добавила эксперт.
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Кроме того, как считает Фрумина, в выигрыше от роста курса доллара останутся банки, которые получат выгоду от валютной переоценки активов. "В условиях ослабления рубля банкам гораздо проще будет осуществлять выплаты по депозитам, размещенным по завышенным ставкам", - заключила она.
По последним данным ЦБ, в сентябре 42,8% российского экспорта оплачивалось рублями. Выручка российских экспортеров в недружественных валютах составила 18,3%, а поступления в валютах дружественных государств - 38,9%.
 
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