Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241130/ekspert-853219514.html
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам - 30.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам
Компании, как правило, включают сбалансированное питание в социальные пакеты вахтовых сотрудников, работающих в сложных климатических условиях, средняя... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T04:35+0300
2024-11-30T04:35+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853219514.jpg?1732930549
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компании, как правило, включают сбалансированное питание в социальные пакеты вахтовых сотрудников, работающих в сложных климатических условиях, средняя стоимость обеда составляет 550 рублей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов. "При одинаковой зарплате 70% кандидатов при выборе работы на вахте отдадут предпочтение предложению более близкому к дому, с социальными льготами, разнообразным бесплатным или компенсируемым питанием. На нефтегазовых проектах, промышленных стройках и производствах в соцпакет вахтовых сотрудников, как правило, включают сбалансированные обеды. В меню входит мясо, рыба, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты, сухофрукты и сладости. Стоимость обедов - от 450 до 700 рублей, в среднем - 550 рублей", - сказал он. Токранов отметил, что стоимость обеда зависит от уровня и возможностей работодателя, и это зависит не от региона, а скорее от условий труда. Так, непосредственно на месторождениях оплачивают питание в большем размере - 1000-1200 рублей, в цехах и на производственных площадках - 450-700 рублей, а для офисных сотрудников - 350-400 рублей. Представитель рекрутера также рассказал, что чаще всего вахтовый метод используется для привлечения сотрудников на различные объекты строительства, производства, добычи нефти и газа, которые находятся в регионах со сложными климатическими условиями и низкой численностью населения. "Чем сложнее климатические условия, тем тяжелее привлечь персонал. Даже несмотря на возможность получения дополнительных льгот - северный стаж, дополнительные отпуска, досрочная пенсия и другое, работодателям приходится конкурировать за кандидатов. 80% успеха – высокий уровень зарплат за вахту, 20% - дополнительные условия работы, которые также важны для вахтового персонала", - добавил Токранов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
04:35 30.11.2024
 
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам

Fersol: в соцпакеты вахтовых сотрудников включают сбалансированное питание

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компании, как правило, включают сбалансированное питание в социальные пакеты вахтовых сотрудников, работающих в сложных климатических условиях, средняя стоимость обеда составляет 550 рублей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов.
"При одинаковой зарплате 70% кандидатов при выборе работы на вахте отдадут предпочтение предложению более близкому к дому, с социальными льготами, разнообразным бесплатным или компенсируемым питанием. На нефтегазовых проектах, промышленных стройках и производствах в соцпакет вахтовых сотрудников, как правило, включают сбалансированные обеды. В меню входит мясо, рыба, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты, сухофрукты и сладости. Стоимость обедов - от 450 до 700 рублей, в среднем - 550 рублей", - сказал он.
Токранов отметил, что стоимость обеда зависит от уровня и возможностей работодателя, и это зависит не от региона, а скорее от условий труда. Так, непосредственно на месторождениях оплачивают питание в большем размере - 1000-1200 рублей, в цехах и на производственных площадках - 450-700 рублей, а для офисных сотрудников - 350-400 рублей.
Представитель рекрутера также рассказал, что чаще всего вахтовый метод используется для привлечения сотрудников на различные объекты строительства, производства, добычи нефти и газа, которые находятся в регионах со сложными климатическими условиями и низкой численностью населения.
"Чем сложнее климатические условия, тем тяжелее привлечь персонал. Даже несмотря на возможность получения дополнительных льгот - северный стаж, дополнительные отпуска, досрочная пенсия и другое, работодателям приходится конкурировать за кандидатов. 80% успеха – высокий уровень зарплат за вахту, 20% - дополнительные условия работы, которые также важны для вахтового персонала", - добавил Токранов.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала