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Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам - 30.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам
Компании, как правило, включают сбалансированное питание в социальные пакеты вахтовых сотрудников, работающих в сложных климатических условиях, средняя... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T04:35+0300
2024-11-30T04:35+0300
2024-11-30T04:35+0300
бизнес
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компании, как правило, включают сбалансированное питание в социальные пакеты вахтовых сотрудников, работающих в сложных климатических условиях, средняя стоимость обеда составляет 550 рублей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов.
"При одинаковой зарплате 70% кандидатов при выборе работы на вахте отдадут предпочтение предложению более близкому к дому, с социальными льготами, разнообразным бесплатным или компенсируемым питанием. На нефтегазовых проектах, промышленных стройках и производствах в соцпакет вахтовых сотрудников, как правило, включают сбалансированные обеды. В меню входит мясо, рыба, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты, сухофрукты и сладости. Стоимость обедов - от 450 до 700 рублей, в среднем - 550 рублей", - сказал он.
Токранов отметил, что стоимость обеда зависит от уровня и возможностей работодателя, и это зависит не от региона, а скорее от условий труда. Так, непосредственно на месторождениях оплачивают питание в большем размере - 1000-1200 рублей, в цехах и на производственных площадках - 450-700 рублей, а для офисных сотрудников - 350-400 рублей.
Представитель рекрутера также рассказал, что чаще всего вахтовый метод используется для привлечения сотрудников на различные объекты строительства, производства, добычи нефти и газа, которые находятся в регионах со сложными климатическими условиями и низкой численностью населения.
"Чем сложнее климатические условия, тем тяжелее привлечь персонал. Даже несмотря на возможность получения дополнительных льгот - северный стаж, дополнительные отпуска, досрочная пенсия и другое, работодателям приходится конкурировать за кандидатов. 80% успеха – высокий уровень зарплат за вахту, 20% - дополнительные условия работы, которые также важны для вахтового персонала", - добавил Токранов.
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бизнес, москва
Эксперт рассказал, сколько стоит обед вахтовым сотрудникам
Fersol: в соцпакеты вахтовых сотрудников включают сбалансированное питание
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Компании, как правило, включают сбалансированное питание в социальные пакеты вахтовых сотрудников, работающих в сложных климатических условиях, средняя стоимость обеда составляет 550 рублей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов.
"При одинаковой зарплате 70% кандидатов при выборе работы на вахте отдадут предпочтение предложению более близкому к дому, с социальными льготами, разнообразным бесплатным или компенсируемым питанием. На нефтегазовых проектах, промышленных стройках и производствах в соцпакет вахтовых сотрудников, как правило, включают сбалансированные обеды. В меню входит мясо, рыба, хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты, сухофрукты и сладости. Стоимость обедов - от 450 до 700 рублей, в среднем - 550 рублей", - сказал он.
Токранов отметил, что стоимость обеда зависит от уровня и возможностей работодателя, и это зависит не от региона, а скорее от условий труда. Так, непосредственно на месторождениях оплачивают питание в большем размере - 1000-1200 рублей, в цехах и на производственных площадках - 450-700 рублей, а для офисных сотрудников - 350-400 рублей.
Представитель рекрутера также рассказал, что чаще всего вахтовый метод используется для привлечения сотрудников на различные объекты строительства, производства, добычи нефти и газа, которые находятся в регионах со сложными климатическими условиями и низкой численностью населения.
"Чем сложнее климатические условия, тем тяжелее привлечь персонал. Даже несмотря на возможность получения дополнительных льгот - северный стаж, дополнительные отпуска, досрочная пенсия и другое, работодателям приходится конкурировать за кандидатов. 80% успеха – высокий уровень зарплат за вахту, 20% - дополнительные условия работы, которые также важны для вахтового персонала", - добавил Токранов.