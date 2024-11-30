https://1prime.ru/20241130/ekspert-853219946.html

Эксперт рассказала, как правильно питаться

Эксперт рассказала, как правильно питаться - 30.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как правильно питаться

Занятым россиянам для правильного питания стоит планировать меню на неделю, а для ускорения процесса - заранее разделять продукты на порции и замораживать в... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T07:47+0300

2024-11-30T07:47+0300

2024-11-30T07:47+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Занятым россиянам для правильного питания стоит планировать меню на неделю, а для ускорения процесса - заранее разделять продукты на порции и замораживать в соответствии с меню, рассказала РИА Новости специалист по питанию сервиса готовых рационов Grow Food Ксения Забатурина. "Многие считают, что здоровое питание требует много времени и усилий. Однако существуют простые способы сделать приемы пищи полезными и сбалансированными без значительных затрат времени на приготовление... Один из главных лайфхаков - планирование меню на неделю. Это помогает заранее продумать блюда, избежать спонтанных покупок и сократить расходы... Для ускорения процесса можно заранее разделить мясо на порции и заморозить в соответствии с меню", - сообщила она. Эксперт также рекомендует использовать сезонные продукты: помимо свежести, они требуют минимальной обработки. Например, летом - помидоры и ягоды, зимой - корнеплоды и цитрусовые. Для тех, кто часто бывает в пути, можно брать с собой полезные перекусы - орехи, фрукты или натуральные батончики без сахара. "Этот подход сделает здоровое питание не только доступным, но и удобным, даже в условиях насыщенного графика", - отметила Забатурина. Кроме того, не стоит забывать регулярно пить воду для поддержания обмена веществ и борьбы с усталостью. По словам эксперта, использование современных кухонных гаджетов, таких как овощерезки, блендеры и мультиварки, также значительно упрощает готовку. Например, можно заготовить нарезанные овощи и заморозить их для последующего использования в супах или горячих блюдах. Мультиварка поможет сэкономить утреннее время: можно подготовить ингредиенты вечером, чтобы утром проснуться к готовой каше, например. "Если регулярно пропускать приемы пищи или часто потреблять продукты на ходу или всухомятку, это может привести к упадку сил, снижению продуктивности и другим неблагоприятным последствиям для здоровья", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , здоровье, москва