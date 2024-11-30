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Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива - 30.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива
Правительство России сняло временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива, для остальных он будет продлен до 31 января 2025 года, сообщила... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T10:06+0300
2024-11-30T10:06+0300
2024-11-30T10:06+0300
бензин
экспорт
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Правительство России сняло временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива, для остальных он будет продлен до 31 января 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписано", - говорится в сообщении. "Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов", - добавляется там же. К производителям относятся предприятия производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год. Правительство уточняет, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия "серому" экспорту бензина. Под "серым" экспортом подразумевается схема, когда трейдеры покупают топливо по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось.
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бензин, экспорт
Бензин, экспорт, Экономика
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива
Правительство сняло временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Правительство России сняло временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива, для остальных он будет продлен до 31 января 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписано", - говорится в сообщении.
"Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов", - добавляется там же. К производителям относятся предприятия производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год.
Правительство уточняет, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия "серому" экспорту бензина. Под "серым" экспортом подразумевается схема, когда трейдеры покупают топливо по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
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В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось.