https://1prime.ru/20241130/eksport-853222221.html

Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива

Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива - 30.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива

Правительство России сняло временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива, для остальных он будет продлен до 31 января 2025 года, сообщила... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T10:06+0300

2024-11-30T10:06+0300

2024-11-30T10:06+0300

бензин

экспорт

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Правительство России сняло временный запрет на экспорт бензина для производителей топлива, для остальных он будет продлен до 31 января 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписано", - говорится в сообщении. "Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов", - добавляется там же. К производителям относятся предприятия производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год. Правительство уточняет, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия "серому" экспорту бензина. Под "серым" экспортом подразумевается схема, когда трейдеры покупают топливо по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось.

https://1prime.ru/20241130/vykhodnoy-853221638.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бензин, экспорт