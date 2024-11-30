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В России продлили порядок приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО - 30.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России продлили порядок приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО
В России продлили порядок приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО - 30.11.2024, ПРАЙМ
В России продлили порядок приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2025 год механизм приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний (ИХК) в | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T19:59+0300
2024-11-30T19:59+0300
экономика
россия
эзо
иностранные акционеры
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2025 год механизм приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний (ИХК) в отношении российских экономически значимых организаций (ЭЗО). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законодательство РФ допускает приостановку корпоративных прав ИХК в отношении ЭЗО в судебном порядке. В частности, это возможно при совершении иностранным холдингом действий, препятствующих управлению ЭЗО, способных привести к приостановке ее работы, ликвидации или банкротству, направленных на соблюдение антироссийских санкций. Со дня вынесения арбитражным судом такого решения ИХК временно лишается, в частности, права голоса на собрании акционеров, права распоряжаться принадлежащими ей акциями ЭЗО и получать по ним дивиденды, преимущественного права приобретения таких акций. Акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащие ИХК, переходят к самой ЭЗО. При этом российские инвесторы, которые косвенно владеют акциями ЭЗО через ИХК, обязаны вступить в прямое владение ими. Для иностранцев предусмотрено лишь такое право, а не обязанность. Ранее эти особенности приостановки корпоративных прав иностранных холдингов устанавливались на срок, определенный судебным актом, но не более чем до конца текущего года. Новый закон позволяет устанавливать эти особенности аналогичным образом на срок до конца 2025 года. При этом законодательно закрепляется право лиц, косвенно владеющих через ИХК акциями (долями) экономически значимых организаций, передавать другим российским физическим или юридическим лицам право вступать в прямое владение частью акций или долей ЭЗО. Прежде такое право было предусмотрено указом президента РФ. Эти меры направлены на восстановление контроля за ЭЗО, управление которыми "оказалось заблокированным после введения антироссийских санкций", пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, эзо, иностранные акционеры
Экономика, РОССИЯ, ЭЗО, иностранные акционеры
19:59 30.11.2024
 
В России продлили порядок приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО

Закон: в России продлили порядок приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Посетители на Красноярском экономическом форуме
 Посетители на Красноярском экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2025 год механизм приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний (ИХК) в отношении российских экономически значимых организаций (ЭЗО).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законодательство РФ допускает приостановку корпоративных прав ИХК в отношении ЭЗО в судебном порядке. В частности, это возможно при совершении иностранным холдингом действий, препятствующих управлению ЭЗО, способных привести к приостановке ее работы, ликвидации или банкротству, направленных на соблюдение антироссийских санкций.
Со дня вынесения арбитражным судом такого решения ИХК временно лишается, в частности, права голоса на собрании акционеров, права распоряжаться принадлежащими ей акциями ЭЗО и получать по ним дивиденды, преимущественного права приобретения таких акций.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Совфед продлил в механизм приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО
27 ноября, 15:35
Акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащие ИХК, переходят к самой ЭЗО. При этом российские инвесторы, которые косвенно владеют акциями ЭЗО через ИХК, обязаны вступить в прямое владение ими. Для иностранцев предусмотрено лишь такое право, а не обязанность.
Ранее эти особенности приостановки корпоративных прав иностранных холдингов устанавливались на срок, определенный судебным актом, но не более чем до конца текущего года. Новый закон позволяет устанавливать эти особенности аналогичным образом на срок до конца 2025 года.
При этом законодательно закрепляется право лиц, косвенно владеющих через ИХК акциями (долями) экономически значимых организаций, передавать другим российским физическим или юридическим лицам право вступать в прямое владение частью акций или долей ЭЗО. Прежде такое право было предусмотрено указом президента РФ.
Эти меры направлены на восстановление контроля за ЭЗО, управление которыми "оказалось заблокированным после введения антироссийских санкций", пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
 
ЭкономикаРОССИЯЭЗОиностранные акционеры
 
 
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