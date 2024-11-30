https://1prime.ru/20241130/foms-853227894.html
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы - 30.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T18:35+0300
2024-11-30T18:35+0300
2024-11-30T18:35+0300
экономика
закон
бюджет фомс
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2025 год по доходам в сумме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год - 4,778 триллиона, на 2027 год - 5,162 триллиона рублей. Расходы фонда в этот период составят 4,476 триллиона, 4,833 триллиона и 5,163 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом, который в 2025 году составит порядка 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году - 55,4 миллиарда, в 2027 году - 0,8 миллиарда рублей. Источником финансирования этого дефицита являются переходящие остатки средств на начало года. Основной источник доходов бюджета фонда - страховые взносы на ОМС: на их долю в 2025 году придется 86,5%, в 2026 году - 86,9%, в 2027 году - 87,3% доходов. В бюджете фонда также предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2025 год в размере 537,4 миллиарда рублей, на 2026 год - 571,3 миллиарда, на 2027 год - 596,2 миллиарда. Эти трансферты в 2025 году составят 12,4% доходов бюджета ФОМС, в 2026 году - 12%, в 2027 году - 11,6%. Кроме того, в бюджете ФОМС резервируются средства нормированного страхового запаса: на 2025 год в сумме 425,5 миллиарда рублей, на 2026 год - 470 миллиардов, на 2027 год - 504,7 миллиарда. Они будут направляться, в частности, на софинансирование расходов по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала; на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения. Эти средства резервируются также в целях финансового обеспечения специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников; отдельных решений кабмина РФ; расходов на оказание медицинской помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, застрахованным по ОМС.
https://1prime.ru/20240823/finansirovanie-851094489.html
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закон, бюджет фомс, владимир путин
Экономика, закон, бюджет ФОМС, Владимир Путин
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы
Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2025-2027 годы
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2025 год по доходам в сумме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год - 4,778 триллиона, на 2027 год - 5,162 триллиона рублей. Расходы фонда в этот период составят 4,476 триллиона, 4,833 триллиона и 5,163 триллиона рублей соответственно.
Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом, который в 2025 году составит порядка 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году - 55,4 миллиарда, в 2027 году - 0,8 миллиарда рублей. Источником финансирования этого дефицита являются переходящие остатки средств на начало года.
Основной источник доходов бюджета фонда - страховые взносы на ОМС: на их долю в 2025 году придется 86,5%, в 2026 году - 86,9%, в 2027 году - 87,3% доходов. В бюджете фонда также предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2025 год в размере 537,4 миллиарда рублей, на 2026 год - 571,3 миллиарда, на 2027 год - 596,2 миллиарда. Эти трансферты в 2025 году составят 12,4% доходов бюджета ФОМС, в 2026 году - 12%, в 2027 году - 11,6%.
В Минздраве пообещали увеличить финансирование фонда ОМС в 2025 году
Кроме того, в бюджете ФОМС резервируются средства нормированного страхового запаса: на 2025 год в сумме 425,5 миллиарда рублей, на 2026 год - 470 миллиардов, на 2027 год - 504,7 миллиарда. Они будут направляться, в частности, на софинансирование расходов по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала; на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения.
Эти средства резервируются также в целях финансового обеспечения специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников; отдельных решений кабмина РФ; расходов на оказание медицинской помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, застрахованным по ОМС.