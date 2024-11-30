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Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа

Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа - 30.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа

Норвегия получила более 115 миллиардов долларов благодаря вытеснению российского газа в Евросоюз, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Норвегии... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T11:56+0300

2024-11-30T11:56+0300

2024-11-30T11:56+0300

энергетика

норвегия

газ

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ес

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Норвегия получила более 115 миллиардов долларов благодаря вытеснению российского газа в Евросоюз, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике", - объяснил дипломат. Так, на фоне большого дохода из-за высоких цен на газ государство минимизировало торгово-экономические отношения с Москвой. Корчунов отметил, что норвежские компании полностью свернули свою деятельность в РФ, а норвежский Государственный пенсионный фонд "Глобал" значительно снизил вложения в акции российских компаний - с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона долларов по состоянию на январь 2024 года.При этом торговля между странами продолжается исключительно не подлежащими ограничениям товарами.

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норвегия, газ, россия, ес