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Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа
Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа - 30.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа
Норвегия получила более 115 миллиардов долларов благодаря вытеснению российского газа в Евросоюз, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Норвегии... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T11:56+0300
2024-11-30T11:56+0300
энергетика
норвегия
газ
россия
ес
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Норвегия получила более 115 миллиардов долларов благодаря вытеснению российского газа в Евросоюз, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике", - объяснил дипломат. Так, на фоне большого дохода из-за высоких цен на газ государство минимизировало торгово-экономические отношения с Москвой. Корчунов отметил, что норвежские компании полностью свернули свою деятельность в РФ, а норвежский Государственный пенсионный фонд "Глобал" значительно снизил вложения в акции российских компаний - с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона долларов по состоянию на январь 2024 года.При этом торговля между странами продолжается исключительно не подлежащими ограничениям товарами.
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норвегия, газ, россия, ес
Энергетика, НОРВЕГИЯ, Газ, РОССИЯ, ЕС
11:56 30.11.2024
 
Раскрыто, сколько заработала Норвегия за счет вытеснения российского газа

Корчунов: Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения российского газа в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Норвегия получила более 115 миллиардов долларов благодаря вытеснению российского газа в Евросоюз, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике", - объяснил дипломат. Так, на фоне большого дохода из-за высоких цен на газ государство минимизировало торгово-экономические отношения с Москвой.
Корчунов отметил, что норвежские компании полностью свернули свою деятельность в РФ, а норвежский Государственный пенсионный фонд "Глобал" значительно снизил вложения в акции российских компаний - с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона долларов по состоянию на январь 2024 года.
При этом торговля между странами продолжается исключительно не подлежащими ограничениям товарами.
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ЭнергетикаНОРВЕГИЯГазРОССИЯЕС
 
 
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