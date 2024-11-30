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Молдаван предупредили о последствиях подорожания газа - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Молдаван предупредили о последствиях подорожания газа
Молдаван предупредили о последствиях подорожания газа - 30.11.2024, ПРАЙМ
Молдаван предупредили о последствиях подорожания газа
Рост тарифа на газ в Молдавии приведет к повышению всех остальных цен на товары и услуги, что вызовет обнищание населения, считает бывший премьер страны, лидер... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T18:26+0300
2024-11-30T18:27+0300
экономика
молдавия
газ
цены
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Рост тарифа на газ в Молдавии приведет к повышению всех остальных цен на товары и услуги, что вызовет обнищание населения, считает бывший премьер страны, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электричество. "Энергетическая безопасность – это не только газ или электроэнергия, но и бизнес, цены, вся цепочка создания стоимости. Рост цен на газ приведет к инфляции и росту цен во всех сферах, что приведет к обнищанию населения. Не хочу вас пугать раньше времени, но цифры выглядят не очень хорошо", - заявил Филат в эфире телеканала TVC 21. По его словам, тариф на газ на этом не остановится, он продолжит расти. "Всем, что правительство было вынуждено предпринять летом для решения проблемы обеспечения страны природным газом, они пожертвовали, поставив энергетическую безопасность в основу второго мандата Майи Санду", - уверен экс-премьер. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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молдавия, газ, цены
Экономика, МОЛДАВИЯ, Газ, цены
18:26 30.11.2024 (обновлено: 18:27 30.11.2024)
 
Молдаван предупредили о последствиях подорожания газа

Экс-премьер Филат: из-за роста цен на газ население Молдавии обнищает

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Рост тарифа на газ в Молдавии приведет к повышению всех остальных цен на товары и услуги, что вызовет обнищание населения, считает бывший премьер страны, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электричество.
"Энергетическая безопасность – это не только газ или электроэнергия, но и бизнес, цены, вся цепочка создания стоимости. Рост цен на газ приведет к инфляции и росту цен во всех сферах, что приведет к обнищанию населения. Не хочу вас пугать раньше времени, но цифры выглядят не очень хорошо", - заявил Филат в эфире телеканала TVC 21.
По его словам, тариф на газ на этом не остановится, он продолжит расти.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
В Energocom оценили обеспеченность Молдавии энергоресурсами
Вчера, 19:10
"Всем, что правительство было вынуждено предпринять летом для решения проблемы обеспечения страны природным газом, они пожертвовали, поставив энергетическую безопасность в основу второго мандата Майи Санду", - уверен экс-премьер.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯГазцены
 
 
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