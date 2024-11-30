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В ГД предложили штрафовать СРО за нарушение требований к компенсациям - 30.11.2024, ПРАЙМ
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В ГД предложили штрафовать СРО за нарушение требований к компенсациям
В ГД предложили штрафовать СРО за нарушение требований к компенсациям - 30.11.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили штрафовать СРО за нарушение требований к компенсациям
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T01:21+0300
2024-11-30T01:21+0300
общество
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность в отношении саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, в том числе штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к размеру и расходованию средств компенсационных фондов, документ находится в распоряжении РИА Новости. "В отношении СРО предлагается ввести штрафы за нарушение требований к размеру, порядку формирования, размещению и расходованию средств компенсационных фондов: для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 100 тысяч рублей, за нарушение порядка, срока или периодичности созыва и проведения общего собрания членов СРО предусматривается штраф: для должностных лиц штраф от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, предусматривается введение штрафов за нарушение порядка, срока или периодичности проведения СРО проверки деятельности своих членов: для должностных лиц штраф от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Также за прием в члены СРО лица, не соответствующего установленным требованиям, или непринятие мер по исключению такого лица из СРО предлагается установить штраф в размере от 10 до 20 тысяч для должностных лиц, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей. Законопроектом предлагается установить штраф за нарушение порядка применения мер дисциплинарного воздействия или порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований НПА и стандартов СРО: для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения предлагается установить штрафы для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей или их дисквалификация на 1-3 года. Также законопроектом предлагается ввести штрафы за невыполнение требований предписания об устранении нарушений: для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Также в отношении национальных объединений предлагается установить предупреждение или ввести штраф за нарушение порядка осуществления оценки соблюдения СРО требований НПА и федеральных стандартов, за неразмещение или нарушение сроков размещения на своих официальных сайтах в сети "Интернет" сведений и информации в соответствии с требованиями, а также за нарушение порядка ведения НРС: для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей. "Анализ Минстроя России показал, что СРО, которые должны осуществлять самостоятельную и инициативную деятельность, не смогли сформировать действенные механизмы очищения своих рядов от недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Одной из причин такой ситуации является отсутствие публичности и открытости принимаемых СРО решений, а также каких-либо санкций в отношении СРО за неисключение недобросовестных подрядчиков или неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности", - рассказал РИА Новости Пахомов. Парламентарий добавил, что данные обстоятельства приводят к тому, что в членах СРО числятся подрядчики, не соответствующие установленным законодательством требованиям или вообще прекратившие свою деятельность в сфере строительства, а установленный СРО низкий уровень требований в своих внутренних документах позволяет подрядчикам, не обладающим необходимыми компетенциями, выходить на строительный рынок.
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192
40
192
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5
4.7
96
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общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
01:21 30.11.2024
 
В ГД предложили штрафовать СРО за нарушение требований к компенсациям

Депутат Пахомов предложил ввести штрафы до 100 тысяч рублей для СРО в сфере строительства

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность в отношении саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, в том числе штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к размеру и расходованию средств компенсационных фондов, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"В отношении СРО предлагается ввести штрафы за нарушение требований к размеру, порядку формирования, размещению и расходованию средств компенсационных фондов: для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 100 тысяч рублей, за нарушение порядка, срока или периодичности созыва и проведения общего собрания членов СРО предусматривается штраф: для должностных лиц штраф от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, предусматривается введение штрафов за нарушение порядка, срока или периодичности проведения СРО проверки деятельности своих членов: для должностных лиц штраф от 5 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Также за прием в члены СРО лица, не соответствующего установленным требованиям, или непринятие мер по исключению такого лица из СРО предлагается установить штраф в размере от 10 до 20 тысяч для должностных лиц, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.
Законопроектом предлагается установить штраф за нарушение порядка применения мер дисциплинарного воздействия или порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований НПА и стандартов СРО: для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения предлагается установить штрафы для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей или их дисквалификация на 1-3 года. Также законопроектом предлагается ввести штрафы за невыполнение требований предписания об устранении нарушений: для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей.
Также в отношении национальных объединений предлагается установить предупреждение или ввести штраф за нарушение порядка осуществления оценки соблюдения СРО требований НПА и федеральных стандартов, за неразмещение или нарушение сроков размещения на своих официальных сайтах в сети "Интернет" сведений и информации в соответствии с требованиями, а также за нарушение порядка ведения НРС: для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.
"Анализ Минстроя России показал, что СРО, которые должны осуществлять самостоятельную и инициативную деятельность, не смогли сформировать действенные механизмы очищения своих рядов от недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Одной из причин такой ситуации является отсутствие публичности и открытости принимаемых СРО решений, а также каких-либо санкций в отношении СРО за неисключение недобросовестных подрядчиков или неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности", - рассказал РИА Новости Пахомов.
Парламентарий добавил, что данные обстоятельства приводят к тому, что в членах СРО числятся подрядчики, не соответствующие установленным законодательством требованиям или вообще прекратившие свою деятельность в сфере строительства, а установленный СРО низкий уровень требований в своих внутренних документах позволяет подрядчикам, не обладающим необходимыми компетенциями, выходить на строительный рынок.
 
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