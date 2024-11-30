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В ГД внесут проект об определении понятия "разъездной характер работы"

В ГД внесут проект об определении понятия "разъездной характер работы" - 30.11.2024, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об определении понятия "разъездной характер работы"

Законопроект об определении в законе понятия "разъездной характер работы" для защиты гарантий таких сотрудников разработал и внесёт в Госдуму глава комитета ГД... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T01:30+0300

2024-11-30T01:30+0300

2024-11-30T01:30+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Законопроект об определении в законе понятия "разъездной характер работы" для защиты гарантий таких сотрудников разработал и внесёт в Госдуму глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект "О внесении изменения в главу 55 ТК РФ" нацелен на устранение имеющегося в ТК РФ пробела - отсутствие в нем определения понятия "разъездной характер работы". При разъездном характере работы работнику полагаются следующие гарантии и компенсации: доплаты и надбавки за разъездной характер работы, которые имеют компенсационный характер за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; возмещение расходов, связанных со служебными поездками", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что в отличие от служебных командировок, носящих временный характер, разъездная работа связана с постоянными служебными поездками. "В соответствии со статьей 149 ТК РФ, при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при разъездном характере работы, работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами… Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством", - уточняется в документе. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками, сотрудникам, чья постоянная работа имеет разъездной характер, осуществляется в соответствии с ТК РФ. Таким работникам работодатель возмещает расходы по проезду, по найму жилья и другие расходы. Также трудовое законодательство не запрещает выплачивать работнику фиксированную надбавку за разъездной характер работы в качестве возмещения расходов при условии, что сумма надбавки должна компенсировать расходы на проезд и иные возможные расходы. Однако, несмотря на значительный объем установленных гарантий и компенсаций, действующее законодательство не раскрывает самого понятия "разъездной характер работы" и не определяет, что именно следует под ним понимать, пояснил автор. "По мнению Минтруда России, под определение "разъездной характер работ" подпадает трудовая функция работника, при которой он постоянно выполняет должностные обязанности за пределами своей организации. При этом работник может ежедневно после работы возвращаться домой. Служебные поездки этих работников не считаются командировкой, а являются условиями, в которых осуществляется выполнение работником его трудовой функции", - отмечается в документе. Поддерживая эту позицию, предлагается дополнить главу 55 "Особенности регулирования труда других категорий работников" ТК РФ новой статьей 3518 "Некоторые особенности регулирования труда работников при разъездном характере работы", которая будет содержать определение понятия "работа, имеющая разъездной характер", заключается в пояснительной записке.

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общество , россия, рф