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Глава Дагестана раскритиковал систему выдачи разрешений на строительство

Глава Дагестана раскритиковал систему выдачи разрешений на строительство - 30.11.2024, ПРАЙМ

Глава Дагестана раскритиковал систему выдачи разрешений на строительство

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал руководство Махачкалы за существующую в городе систему выдачи разрешений на строительство, при которой... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T00:59+0300

2024-11-30T00:59+0300

2024-11-30T00:59+0300

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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал руководство Махачкалы за существующую в городе систему выдачи разрешений на строительство, при которой многоквартирные дома возводятся в неположенных местах, и подчеркнул, что впредь столица республики должна идти по пути комплексного развития территорий. "Я и на прошлой неделе провел совещание, и в четверг на одном из совещаний категорически, под протокол запретил выдавать разрешения на строительство по существующей форме, которая сегодня присутствует в Махачкале, потому что она неправильная, она кривая. Потому что на сегодняшний день не определено должностное лицо, которое подписывает разрешения на строительство, и спросить не с кого. Мэр не подписывает, подписывают какие-то временно назначенные замы, временно назначенные начальники управлений. Пришел, понаподписывал десяток этих разрешений и ушел, на его место пришел другой. Поэтому в первую очередь нужно сломать эту систему", - сказал Меликов в ходе прямой линии с жителями республики. Он отметил, что людям в Махачкале "уже совершенно ничего не осталось". По его словам, как только в городе появляется свободный клочок земли, на этот участок сразу пытаются оформить разрешение на строительство и возвести на нем коммерческий объект или многоквартирный дом без дворовой территории или даже подъезда к нему. "Должна быть создана четкая система выделения земельных участков под строительство домов… В конечном итоге, наведите порядок! Давайте разрешения там, где строить можно, и не давайте там, где строить нельзя… После того, как я эти указания отдал, я думаю, что их будут четко поддерживать представители силового и правоохранительного блока. Именно в таком формате я эти указания раздал. Теперь позиция такая - только комплексное развитие территорий", - подчеркнул глава республики. В пятницу в преддверии прямой линии Меликова глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что все строительные работы в городе будут приостановлены для проведения тщательной проверки, в том числе на техническое подключение многоквартирных домов к ресурсам. Ранее ни конференции по теме предупреждения незаконного строительства в Дагестане Меликов отмечал, что много лет дагестанские города, а в особенности Махачкалу, застраивали самостроем, а часто сменявшаяся власть закрывала на это глаза. В республике 457 многоквартирных домов построены с нарушениями, 408 из них - в Махачкале. Вместе с тем, по словам главы региона, выявляются все новые факты незаконного строительства.

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недвижимость, бизнес, махачкала, дагестан