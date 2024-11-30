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В Госдуме предложили обязать торговые точки указывать цены на ценниках
В Госдуме предложили обязать торговые точки указывать цены на ценниках - 30.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать торговые точки указывать цены на ценниках
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением обязать торговые точки указывать на ценниках динамику... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T01:52+0300
2024-11-30T01:52+0300
2024-11-30T01:52+0300
бизнес
экономика
антон алиханов
госдума
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением обязать торговые точки указывать на ценниках динамику стоимости товара за последние три месяца для борьбы с фальшивыми скидками, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике. Если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также следует обозначать", - сказано в документе.
Отмечается, что подобная мера не потребует значительных затрат для организаций торговли, потому что информация о ценах в большинстве случаев уже фиксируется в учетных системах, при этом обеспечит гражданам возможность принимать обоснованные решения о покупках на основе достоверных данных.
"В мой адрес как депутата Госдумы обращаются граждане с жалобами на так называемые фальшивые скидки, к которым нередко прибегают магазины в традиционный предпраздничный сезон распродаж. В этот период потребители часто сталкиваются с тем, что цена товара перед распродажей искусственно завышается, а затем объявляется о ее "снижении"", - сообщается в документе.
Автор обращения считает, что такая практика вводит граждан в заблуждение относительно реальной выгоды от покупки и наносит ущерб их финансовым интересам, а существующая правовая неопределенность в этом вопросе позволяет недобросовестным торговым точкам манипулировать ценами.
Чернышов пояснил РИА Новости, что данное предложение является важным шагом к защите прав потребителей. По его словам, в предпраздничный период многие магазины манипулируют ценами: искусственно завышают их перед распродажами, а затем создают видимость значительных скидок.
"Такие действия вводят покупателей в заблуждение относительно реальной выгоды от покупки и подрывают доверие к торговле. Эта инициатива позволит гражданам принимать более осознанные решения о покупках, опираясь на прозрачную и достоверную информацию. Важно отметить, что подобные меры уже успешно применяются в ряде стран... Там отображение динамики цен позволяет защитить потребителей от недобросовестных акций и стимулирует честную конкуренцию среди продавцов", - отметил вице-спикер Госдумы.
По мнению парламентария, внедрение такой меры станет гарантом честности акций и распродаж, особенно в периоды повышенного потребительского спроса.
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бизнес, антон алиханов, госдума
Бизнес, Экономика, Антон Алиханов, Госдума
В Госдуме предложили обязать торговые точки указывать цены на ценниках
В Госдуме предложили обязать торговые точки указывать на ценниках динамику цен
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением обязать торговые точки указывать на ценниках динамику стоимости товара за последние три месяца для борьбы с фальшивыми скидками, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике. Если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также следует обозначать", - сказано в документе.
Отмечается, что подобная мера не потребует значительных затрат для организаций торговли, потому что информация о ценах в большинстве случаев уже фиксируется в учетных системах, при этом обеспечит гражданам возможность принимать обоснованные решения о покупках на основе достоверных данных.
"В мой адрес как депутата Госдумы обращаются граждане с жалобами на так называемые фальшивые скидки, к которым нередко прибегают магазины в традиционный предпраздничный сезон распродаж. В этот период потребители часто сталкиваются с тем, что цена товара перед распродажей искусственно завышается, а затем объявляется о ее "снижении"", - сообщается в документе.
Автор обращения считает, что такая практика вводит граждан в заблуждение относительно реальной выгоды от покупки и наносит ущерб их финансовым интересам, а существующая правовая неопределенность в этом вопросе позволяет недобросовестным торговым точкам манипулировать ценами.
Чернышов пояснил РИА Новости, что данное предложение является важным шагом к защите прав потребителей. По его словам, в предпраздничный период многие магазины манипулируют ценами: искусственно завышают их перед распродажами, а затем создают видимость значительных скидок.
"Такие действия вводят покупателей в заблуждение относительно реальной выгоды от покупки и подрывают доверие к торговле. Эта инициатива позволит гражданам принимать более осознанные решения о покупках, опираясь на прозрачную и достоверную информацию. Важно отметить, что подобные меры уже успешно применяются в ряде стран... Там отображение динамики цен позволяет защитить потребителей от недобросовестных акций и стимулирует честную конкуренцию среди продавцов", - отметил вице-спикер Госдумы.
По мнению парламентария, внедрение такой меры станет гарантом честности акций и распродаж, особенно в периоды повышенного потребительского спроса.