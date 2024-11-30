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В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты - 30.11.2024, ПРАЙМ
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В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты
В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты - 30.11.2024, ПРАЙМ
В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T20:07+0300
2024-11-30T20:08+0300
экономика
предоставление госземель
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ был разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую, в данном случае сохранен срок в два года. Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий документ. По сути регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, например под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, то принимается решение о предварительном согласовании. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов. Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.
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предоставление госземель, владимир путин
Экономика, предоставление госземель, Владимир Путин
20:07 30.11.2024 (обновлено: 20:08 30.11.2024)
 
В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты

Путин подписал закон, ускоряющий предоставление земель под крупные инвестпроекты

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую, в данном случае сохранен срок в два года.
Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий документ. По сути регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.
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Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, например под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, то принимается решение о предварительном согласовании. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов. Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.
 
Экономикапредоставление госземельВладимир Путин
 
 
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