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В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты
В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты - 30.11.2024, ПРАЙМ
В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T20:07+0300
2024-11-30T20:07+0300
2024-11-30T20:08+0300
экономика
предоставление госземель
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ был разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую, в данном случае сохранен срок в два года. Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий документ. По сути регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, например под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, то принимается решение о предварительном согласовании. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов. Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.
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предоставление госземель, владимир путин
Экономика, предоставление госземель, Владимир Путин
В России ускорится выделение земель под крупные инвестпроекты
Путин подписал закон, ускоряющий предоставление земель под крупные инвестпроекты
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую, в данном случае сохранен срок в два года.
Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий документ. По сути регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.
ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под инвестпроекты
Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, например под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, то принимается решение о предварительном согласовании. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов. Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.