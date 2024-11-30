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Кабмин направит 356 миллионов рублей на строительство школы в Шадринске
Кабмин направит 356 миллионов рублей на строительство школы в Шадринске - 30.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит 356 миллионов рублей на строительство школы в Шадринске
Правительство России направит из своего резервного фонда более 356 миллионов рублей на софинансирование расходов по строительству школы в городе Шадринск... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T00:56+0300
2024-11-30T00:56+0300
2024-11-30T00:56+0300
экономика
бизнес
россия
курганская область
москва
минпросвещения
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит из своего резервного фонда более 356 миллионов рублей на софинансирование расходов по строительству школы в городе Шадринск Курганской области, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
"Выделить в 2024 году Минпросвещения России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 356468 тысяч рублей на предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области в целях софинансирования расходных обязательств Курганской области, возникших при строительстве школы на 1100 мест в городе Шадринске, имея в виду ввод объекта в эксплуатацию в 2024 году", - говорится в документе.
Минпросвещения поручено проконтролировать использование средств и до 1 февраля 2025 года представить доклад в правительство.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Курганская область, МОСКВА, Минпросвещения
Кабмин направит 356 миллионов рублей на строительство школы в Шадринске
Правительство направит более 356 миллионов рублей на строительство школы в Шадринске
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит из своего резервного фонда более 356 миллионов рублей на софинансирование расходов по строительству школы в городе Шадринск Курганской области, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
"Выделить в 2024 году Минпросвещения России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 356468 тысяч рублей на предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области в целях софинансирования расходных обязательств Курганской области, возникших при строительстве школы на 1100 мест в городе Шадринске, имея в виду ввод объекта в эксплуатацию в 2024 году", - говорится в документе.
Минпросвещения поручено проконтролировать использование средств и до 1 февраля 2025 года представить доклад в правительство.