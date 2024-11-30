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Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей
Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей - 30.11.2024, ПРАЙМ
Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей
Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2024 года составили 1,052 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T08:15+0300
2024-11-30T08:15+0300
энергетика
роснефть
капзатраты
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2024 года составили 1,052 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7%, сообщила компания. "Капитальные затраты за 9 месяцев 2024 года составили 1 052 миллиарда рублей, что на 15,7% выше год к году и обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах компании. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде достиг 1 075 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе "Роснефти". Годом ранее капзатраты составляли 909 миллиардов рублей.
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роснефть, капзатраты
Энергетика, Роснефть, капзатраты
08:15 30.11.2024
 
Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей

Капзатраты "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2024 года составили 1,052 трлн рублей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2024 года составили 1,052 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7%, сообщила компания.
"Капитальные затраты за 9 месяцев 2024 года составили 1 052 миллиарда рублей, что на 15,7% выше год к году и обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах компании. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде достиг 1 075 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе "Роснефти".
Годом ранее капзатраты составляли 909 миллиардов рублей.
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ЭнергетикаРоснефтькапзатраты
 
 
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