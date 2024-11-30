https://1prime.ru/20241130/kapzatraty-853220228.html

Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей

Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей - 30.11.2024, ПРАЙМ

Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей

Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2024 года составили 1,052 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T08:15+0300

2024-11-30T08:15+0300

2024-11-30T08:15+0300

энергетика

роснефть

капзатраты

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2024 года составили 1,052 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7%, сообщила компания. "Капитальные затраты за 9 месяцев 2024 года составили 1 052 миллиарда рублей, что на 15,7% выше год к году и обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах компании. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде достиг 1 075 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе "Роснефти". Годом ранее капзатраты составляли 909 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20241130/dollar-853220064.html

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роснефть, капзатраты